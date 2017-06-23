ຜູ້ນຳ ຂະເໝນແດງ ປະຕິເສດ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການກໍ່ໂທດກຳ

ນຶ່ງໃນຈຳນວນສອງຄົນຂອງຜູ້ນຳຂະເໝນແດງທີ່ຍັງມີຊີວິດ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ທ່ານບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນໃດໆກັບການກໍ່ໂທດກຳຂອງກຸ່່ມດັ່ງກ່າວ.
ອະດີດປະທານປະເທດ Khieu Samphan ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 85 ປີ ໄດ້ຖະແຫລງມ້ວນ
ທ້າຍໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຕໍ່ສານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຈາກສະຫະປະຊາຊາດ ໃນກຳ
ປູເຈຍ.
ທ່ານໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ໃນການກໍ່ໂທດກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ແລະຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າ
ພັນ.
ທ່ານ Khieu Samphan ກ່າວວ່າ “ຄຳວ່າ ຄາດຕະກຳ” ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະຕິເສດຢ່າງ
ສິ້ນເຊີງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.” ທ່ານກ່າວວ່າ “ແນວຄິດ ກ່ຽວກັບການຂ້າລ້າງຊາວກຳປູເຈຍ”
ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍຫວຽດນາມ ເພື່ອໃຫ້ເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບການຮຸກຮານກຳປູເຈຍຂອງ
ຕົນ. ທ່ານ Nuon Chea ທີ່ມີອາຍຸ 90 ປີ ປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາຄືກັນ ກັບທ່ານ Khieu
Samphan ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ສານ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພາະວ່າສຸຂະພາບຂອງທ່ານອ່ອນເພຍ
ແຕ່ທ່ານໄດ້ເບິ່ງການດຳເນີນຄະດີ ຈາກຄຸກທີ່ທ່ານຖືກຄຸມຂັງ.
ທັງສອງທ່ານເປັນສະມາຊິກອາວຸໂສ ທີ່ຍັງມີຊີວິດ ຢູ່ຂອງພວກຂະເໝນແດງ.
ທັງສອງທ່ານ ຍັງຢືນຢັດວ່າ ຫວຽດນາມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການສັງຫານປະຊາຊົນ
ເກືອບສອງລ້ານຄົນ ຜ່ານຫລາຍໆມາດຕະການ ຮວມທັງການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນອຶດຫິວ
ການທໍລະມານ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນອິດເມື່ອຍຕາມຄ້າຍສັບພະທຸກຕ່າງໆ. ສ່ວນອີກຈຳ
ນວນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກສັງຫານໝູ່ ໃນອັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ “ທົ່ງມໍລະນະ.”
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ ໃນທັນທີເທື່ອວ່າ ເວລາໃດຈຶ່ງຈະມີການອອກຄຳຕັດສິນໃນ
ຄະດີນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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