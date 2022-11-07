ໃນພາກພື້ນເຄີສັນ, ປະຊາຊົນແມ່ນບໍ່ມີໄຟ ແລະ ນ້ຳໃຊ້ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຣັດເຊຍໃນເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາ ຢູເຄຣນ ກ່ຽວກັບ “ການກໍ່ວິນາດສະກຳ” ໂດຍປາສະຈາກຫຼັກຖານ.
ລັດຖະບານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍວັງເຄຣັມລິນໃນເມືອງ ເຄີສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີທາງອາກາດ, ເຊິ່ງແມ່ນ “ຜົນຂອງການໂຈມຕີທີ່ຖືກດຳເນີນ” ໂດຍ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ “ເສົາຄອນກຣີດ” ຂອງສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງສາມເສົາ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່ານັກຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກ “ຢ່າງວ່ອງໄວ” ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານ ຢາໂຣສລາຟ ຢານູເຊວິຈ໌, ຫົວໜ້າຫ້ອງການພາກພື້ນເຄີສັນ, ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ຣັດເຊຍ ສຳລັບໄຟຟ້າມອດ.
ທ່ານ ຢານູເຊວິຈ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນ Telegram ວ່າ “ໃນເມືອງ ເບຣີສລາຟ ທີ່ຖືກຄອບຄອງຊົ່ວຄາວນັ້ນ, ກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລະເບີດສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ. ເສົາໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍໄຟຟ້າປະມານນຶ່ງກິໂລແມັດເຄິ່ງແມ່ນຖືກທຳລາຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງກວ້າງຂວາງ,” ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆໄດ້ກ່າວໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຢູເຄຣນ ລະຫວ່າງ 30 ແລະ 40 ເປີເຊັນ ໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ, “ມາຮອດຕອນແລງມື້ນີ້, ໄຟຟ້າມອດແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ຄົງທີ່ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ແລະ 6 ພາກພື້ນ. ຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍກວ່າສີ່ລ້ານຫ້າແສນຄົນ ແມ່ນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້. ສ່ວນຫຼາຍໃນເວລານີ້ ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ແລະ ພາກພື້ນ ກີຢິບ. ມັນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ.”