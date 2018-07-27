ທ. ຄານ ຈາກພັກ PTI ຊະນະ ການເລືອກຕັ້ງ ໃນປາກິສຖານ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ ຕັ້ງລັດຖະບານ ປະສົມ

ກໍາມາທິການເລືອກຕັ້ງ ຂອງປາກິສຖານກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານ ອິມຣານ
ຄານ (Imran Khan) ນັກການເມືອງທີ່ເປັນອະດີດນັກກິລາທີ່ມີຊື່ສຽງເປັນຜູ້ຊະ
ນະການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາ ແຕ່ວ່າພັກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງພຽງພໍ ທີ່ຈະເປັນພັກກຳສຽງສ່ວນຫລາຍຢ່າງສົມບູນແບບ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດ ຕັ້ງລັດ
ຖະບານປະສົມຂຶ້ນ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານຄານ ໄດ້ປະກາດ
ໄປວ່າ ພັກເທຣິກ-ອີ-ອິນຊາບ (Tehreek-e-Insaf) ຂອງປາກິສຖານຫຼື PTI
ເປັນພັກທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊນະ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສ ຫລັງ
ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ອອກທາງໂທລະພາບນັ້ນ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ
ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຈົນ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ໂດຍຜ່ານລະບົບ
ການປົກຄອງ ຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່.
ທ່ານຄານໄດ້ກ່າວຄໍາປາໄສດ່ັງກ່າວໃນຂະນະທີ່ 90 ເປີເຊັນຂອງຜົນການປ່ອນບັດ
ເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາ ໄດ້ມີການລາຍງານໄປແລ້ວ.
ພັກຂອງທ່ານແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນສູງກາຍພັກສັນນິບາດມຸສລິມ-ນາວາສຂອງປາ
ກິສຖານ ຫລື PML-N ຊຶ່ງເປັນພັກ ຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາວາສ ຊາຣີຟ
(Nawaz Sharif) ທີ່ຖືກຕິດຄຸກ ແລະເປັນພັກຄູ່ແຂ່ງຫລັກນັ້ນ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ເກືອບໝົດທຸກພັກທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງໃຫຍ່ຂອງພັກດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ການປ່ອນບັດ
ມີການໂກງຄະແນນ ແລະມີການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານຄານ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ຊຶ່ງເປັນ
ການກ່າວຫາທີ່ກໍາມາທິການການເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນອິດສະຫຼະໄດ້ປະຕິ ເສດໄປ.
ຫົວໜ້າກໍາມາທິການ ການເລືອກຕັ້ງ ທ່ານ ຊາດາ ໂມຮໍາມັດ ຣາຊາ (Sardar
Mohammad Raza) ໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງຢ່າງແຮງ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຂັ້ນຕອນການ
ປ່ອນບັດ ໄດ້ດຳເນີນໄປແບບເສລີ ແລະຍຸຕິທໍາ. ທ່ານຣາຊາກ່າວຢືນຢັນໃນຂະນະ
ທີ່ລົມກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ການເລືອກຕັ້ງເຫລົ່ານີ້
ແມ່ນມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະມີຄວາມຍຸຕິທໍາ 100 ເປີເຊັນເລີຍ....ບໍ່ມີຮອຍດ່າງ
ເປື້ອນແຕ່ຢ່າງໃດ."
ກໍາມາທິການຍອມຮັບວ່າ ລະບົບລາຍງານຜົນການເລືອກຕັ້ງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ
ຂອງຕົນເພໃນເວລາບໍ່ດົນພາຍຫລັງທີ່ການນັບຄະແນນສຽງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນ
ຕອນບ່າຍໆຂອງວັນພຸດຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນການປະກາດຜົນການເລືອກ.
ທ່ານຄານຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາອີກວ່າ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃດໆ ທີ່ຕ້ອງ
ການເພື່ອທໍາການສືບສວນກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າ ມີການໂກງຄະແນນ ໃນ
ການເລືອກຕັ້ງນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວວ່າ ການປ່ອນບັດ
ເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ "ມີຄວາມຍຸຕິທໍາທີ່ສຸດ ໃນປາກິສຖານ."
ພວກນັກວິເຄາະເຫດການເວົ້າວ່າ ຜົນການເລືອກຕັ້ງແບບເປັນບາງສ່ວນ ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກຂອງທ່ານຄານ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພັກ
ນ້ອຍໆ ແລະພວກອິດສະຫຼະຕ່າງໆ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະຕັ້ງຄະນະລັດຖະບານ
ຂອງຕົນຂຶ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຂັ້ນສູນກາງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະຕັ້ງຢູ່ໃນ 3 ຂອງຈຳ
ນວນທັງໝົດ 4 ແຂວງ ຂອງປາກິສຖານອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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