ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິສຖານ ທີ່ຖືກຂັງຄຸກ ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ທ່ານຖືກປະຫັດປະຫານໃນຂໍ້ກ່າວຫາ “ຫຼອກລວງ” ກ່ຽວກັບ ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບເພື່ອປົກປ້ອງອະດີດຫົວໜ້າກອງທັບ ປາກິສຖານ ແລະ ນັກການທູດ ສະຫະລັດ.
ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຄານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ເຊື່ອວ່າຈະເປັນຖະແຫຼງການອັນທຳອິດຂອງທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານຖືກຕັດສິນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ ແລະຖືກຕັດສິນຂັງຄຸກສາມປີໃນວັນທີ 5 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ, ທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນບັນຊີ X (ແຕ່ກ່ອນແມ່ນ ທວິດເຕີ), ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍກ່ອນການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານໃນຂໍ້ຫາຄວາມລັບຂອງປະເທດທີ່ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້າ. ການໃຫ້ການປິດລັບແມ່ນຖືກດຳເນີນການຢູ່ໃນຄຸກພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມລັບທາງການ.
ທ່ານ ຄານ ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ປ່ອຍເນື້ອຫາໃນໂທລະເລກທາງການທູດ, ເຊິ່ງພາຍໃນຮູ້ຈັກກັນວ່າເປັນລະຫັດລັບນັ້ນ, ຕໍ່ສາທາລະນະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງການທູດ.
ອະດີດຜູ້ນຳ ປາກິສຖານ ອາຍຸ 70 ປີ ດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າ ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຕາບໃດທີ່ກໍລະນີລະຫັດລັບຍັງກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະດີທີ່ສໍ້ໂກງນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງອະດີດຫົວໜ້າກອງທັບ ນາຍພົນ ບາຈວາ ແລະ ດໍໂນລ ລູ.” ທ່ານໄດ້ອ້າງເຖິງນາຍພົນ ກາມາ ຈາເວັດ ບາຈວາ ທີ່ອອກບຳນານແລ້ວ, ພ້ອມກັບທ່ານ ລູ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບຫ້ອງການເອເຊຍໃຕ້ ແລະ ກາງ.