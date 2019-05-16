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ຊີວິດຊາວລາວ

ຊາວ​ຄຳ​ມ່ວນ ​​ຈະຕຽມ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ສັງ​ສັນ ຄັ້ງ​ທີ​ສີ່ ທີ່ເມືອງເມີ​ຟ​ຣິ​ສ​ໂບ​ໂຣ ລັດ​ເ​ທັນ​ເນັ​ສ​ຊີ

ທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຍາ​ນາງບ​ົວ​ແກ້ວ ສາ​ນຸ​ວົງ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ໃນ​ລາຍ​ການ​ຊິ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ​ຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳ​ແລງ
ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ ສາ​ນຸ​ວົງ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສັງ
​ຄົມ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນຜູ້​ນຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານຢູ່​ເມືອງ​ສະ​ເມີ​ນາ ລັດ​ເທັນ​ເນັ​ສ​ຊີ ​ທາງ​ພ​າກຕາ
​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້​ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ​ໄດ້​ເລົ່າ​ເຖິງຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​
ຊາ​ວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນີ້ ແລະ​ການ​ກະ​ກຽ​ມ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຊາວຄຳ​ມ່ວນ
ຄັ້ງ​ທີ​ສີ່ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາປີ 2019 ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້. ຄວາມເປັນມາຂອງ​
ທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ​ເປັນຢ່າງ​ໃດ​ນັ້ນ ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນດັບ​ຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ເມືອງແນ​ສວິ​ລ (Nashville) ລັດ​ເທັນ​ເນັ​ສ​ຊີ ເປັນເມືອງໂດ່ງ​ດັງ​ດ້ານ​ດົນ​ຕີ​ລູກທົ່ງ ຫຼື
Country Music ຂອ​ງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ. ຕໍ່​ຈາກ​ເຂດຊານ​ເມືອງ​ອອກ​ໄປນັ້ນ​ແມ່ນ​ເມືອງເມີ
​ຟ​ຣິ​ສໂບໂຣ ແລະສະ​ເມີ​ນາ ແລະເມືອງ​ນ້ອຍ​ອື່ນໆ. ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ແຫ່ງ​ນີ້ ​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ
​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ພາ​ກັນ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ປະ​ກອບ​ວິ​ຊາ​ອາ​ຊີບ​ຫາ​ຢູ່​ຫາ​ກິນ​ຕ່າງໆ
​ນ​າໆ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ດ້ານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ສ້າງ​ລົດນິ​ສ​ສັນ ເຮັດ​ຢາງ​ຕີນ​ລົດ
ແລະ​ອື່ນໆ. ເພາະ​ສ​ະ​ນັ້ນ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດຊາວ​ລາວ​ມື້​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດ​
ກັບ​ທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ ​ສາ​ນຸ​ວົງ ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ປະຊາຄົມ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​
ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຕັ້ງ​ຫ​ລັກ​ແຫລ່ງ ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນີ້ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1976. ທ່ານ​ໄດ້ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ລິ​
ສັດຟາ​ຍ​ສະ​ໂຕນ (Firestone) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຮັດ​ຕີນ​ລົດ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ
ແລະ​ທ່ານສົມ​ແກ້ວ​ກໍຫາ​ອອກ​ບ​ຳ​ນານ​ຫວ່​າງ​ມໍ່​ໆ​ມາ​ນີ້.

ປັດ​ຈຸ​ບັນ ທ່ານອ​າ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ຮັບ​ໃຊ້​ສັງ​ຄົມ ແລະ​ນຳ​ພາຫ້າງ​ຫາ​ຕ້ອນ​ຮັບພີ່​ນ້ອງ​ຊາວ
​ຄຳ​ມ່ວນ ແລະ​ຍາດ​ມິດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ສະ​ຫຼອງເຕົ້າ​ໂຮມກັນ ​ເປັນຄັ້ງທີ່​ສີ​ໃນທ້າຍ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ
2019 ຈະ​ມ​າ​ເຖິງ​ນີ້. ແຕ່​ກ່ອນ​ອື່ນ​ເຮົາ​ມາ​ຟັງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຊາວອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​
ເຊື້ອ​ສາ​ຍລາວ ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ແຫ່ງ​ນີ້​ກ່ອນ​ເນາະ.ທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ ສາ​ນຸ​ວົງ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ​
ວີໂອ​ເອ ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ສົບ​ການເຮັດວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ດັ່ງ​ນີ້:

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Somekeo act 1: 1.16 mnທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຟາຍ​ສະ​ໂຕນ
​ມາ​ໄດ້​ກວ່າ 30 ປີ ເປັນ​ຄົນ​ລາວ​ພຽງ​ສາມ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ໂຊກ​ດີ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກຢູ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​
ແຫ່ງ​ນີ້. ການ​ອອກ​ບຳ​ນານ​ຂອງທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເຊັນ​ວ່າ ໄດ້​ຮັບເງິນ​ເບ້ຍ
​ບຳ​ນານຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ ປະ​ກັນໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບແລະເງິນປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ (Social Security)
ທີ່ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບທຸກ​ຄົນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ. ທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ ແລະ​ພັນ​ລະ​
ຍາ ມີ​ລູກ​ສີ່​ຄົນໃຫຍ່​ເປັນ​ຄອບຄົວ​ໝົດ​ແລ້ວ ມີ​ບ້ານ​ເຮືອນ ແລະ​ເປັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທີ່​ດີ​
ຂອງ​ປະ​ເທດ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ຕອນ​ນີ້​ວ່າ:

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ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສະ​ມາ​ຄົມ ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຄົມລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນີ້
ທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ ໄດ້​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

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ທຸກໆ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຈະ​ມີ​ວັດ​ວາ​ອາ​ຮາມ ເປັນ​ບ່ອນ​ສັກ​ກະ​ລະ
​ບູ​ຊາ ແລະ​ຮັບ​ໃຊ້​ສັງ​ຄົມ​ເພື່ອ​ສ​ະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ຕ່າງໆ ທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ ໄດ້​ເລົ່າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ
​ນີ້​ວ່າ:

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ທ້າຍ​ສຸດ​ນີ້ ທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ ສາ​ນຸ​ວົງ ໃນ​ນາມ​ປະ​ທານ​ຈັດ​ງານ​ ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ພີ່​ນ້ອງ​ຊາວ​ຄຳ
​ມ່ວນຄັ້ງທີ​ສີ່ ​ຊຶ່ງຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເມືອງ​ເມີຟຣິ​ສໂບ​ໂຣ ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ ຊຶ່ງ​ທ່ານໄດ້​
ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ສົມ​ແກ້ວ ​ສາ​ນຸ​ວົງ ປະ​ທານ​ຈັດ​ງານ​ເຕົ້າ​ໂຮມຊາວຄຳ​ມ່ວນ
ຄັ້ງ​ທີ​ສີ່ ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທີ່ເມືອງເມີ​ຟ​ຣິ​ສ​ໂບ​ໂຣ ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.ກະ​ລຸ​ນາ
​ຕິດ​ຕາມ​ຟັງ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິ​ດ​ຊາວ​ລາວ​ເລື້ອງ​ໃໝ່​ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ໜ້າ ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້.

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