ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງໄດ້ປະຕິເສດການນຳໃຊ້ບາລລູນສອດແນມຂອງ ຈີນ ເປັນການຫັນເຫຄວາມສົນໃຈ, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ ບໍ່ສຳຄັນເວລາປຽບທຽບໃສ່ກັບບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ທີ່ເກີດມາຈາກການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດເພື່ອຈັດກຳລັງທາງທະຫານໃນອະວະກາດຂອງ ປັກກິ່ງ.
ການໃຊ້ບາລລູນສອດແນມຂອງ ຈີນ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນຂ່າວນັບຕັ້ງແຕ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດມັນວ່າໄດ້ຕິດຕາມນຶ່ງໃນອຸປະກອນຢູ່ລະດັບສູງ ໃນຂະນະທີ່ມັນເດີນທາງຂ້າມແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງ ສະຫະລັດ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ສະຫະລັດ ໄດ້ຍິງບາລລູນ ຈີນ ໜ່ວຍນຶ່ງຕົກ ແລະ ວັດຖຸຈາກລະດັບສູງທີ່ມີຄວາມສົງໄສອື່ນໆອີກຫຼາຍອັນ, ດ້ວຍການໃຊ້ອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝ. ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ກໍຍັງໄດ້ຍອມຮັບວ່າບາລລູນດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດທີ່ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ບໍລິເວນສະຖານທີ່ທາງທະຫານທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ແຕ່ເລຂາທິການກອງທັບອາກາດ ທ່ານ ແຟຣັ້ງ ເຄັນດອລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ, ໃນອີກປະການນຶ່ງ, ການໃຊ້ບາລລູນຂອງ ຈີນ, ເຊິ່ງ ປັກກິ່ງ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນບາລລູນສະພາບອາກາດນັ້ນ, ແມ່ນການຫັນເຫຄວາມສົນໃຈ.