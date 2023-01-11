ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວການເຝົ້າຕິດຕາມຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ, ປ່ຽນຈາກການກວດສອບອົງການກໍ່ການຮ້າຍສາກົນໄປເປັນບຸກຄົນໃນ ສະຫະລັດ ທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາອຸດົມຄະຕິເພື່ອໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກເຂົາ.
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະເປັນຜູ້ໂຈມຕີ, ອີງຕາມການແນະນຳລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງລັດຖະບານນັ້ນ, ແມ່ນຜູ້ດຳເນີນການຄົນດຽວ ຫຼື ກຸ່ມນ້ອຍໆທີ່ໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນໂດຍຄວາມເຊື່ອທີ່ມີຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຄວາມເສຍໃຈສ່ວນຕົວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ “ທຳການຂົ່ມຂູ່ຢ່າງເດັດດ່ຽວ ແລະ ຮ້າຍແຮງຕໍ່ບ້ານເກີດ.”
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີຄືການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022 ທີ່ໄດ້ສັງຫານຄົນຊື້ເຄື່ອງຜິວດຳ 10 ຄົນໃນເມືອງ ບັບຟາໂລ ລັດ ນິວຢອກ ຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່. ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ກຸ່ມຈີຮາດ, ເຊັ່ນ ອາລ-ໄກດາ ແລະ ລັດອິສລາມ, ແມ່ນບໍ່ສາມາດຖືກລືມໄດ້.
ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງຊາດ ທ່ານນາງ ຄຣີສຕີນ ອາບີຊາອິດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຢູ່ງານທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍສະຖາບັນ ວໍຊິງຕັນ ສຳລັບນະໂຍບາຍຕາເວັນອອກໃກ້ວ່າ “ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງອົງການທີ່ວ່ານັ້ນທີ່ມີຖານທີ່ໝັ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢາກຈະດຳເນີນການໂຈມຕີຕໍ່ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ຢູ່ທີ່ນີ້ໃນບ້ານເກີດ.”
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວດ້ວຍການໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ສຳລັບກຸ່ມລັດອິສລາມ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ IS ຫຼື ແດັສ ວ່າ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈຈາກກຸ່ມອາລ-ໄກດາ ແລະ ISIS ແມ່ນຍັງມີຢູ່.”
ການກົດດັນດ້ານການປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຫຼາຍປີໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍການກຳຈັດຜູ້ນຳແກນຫຼັກຂອງແຕ່ລະກຸ່ມອອກໄປ.
ກຸ່ມ IS ແມ່ນຖືກກະທົບໜັກເປັນພິເສດ, ດ້ວຍການສູນເສຍ ອີເມຍ ສອງຄົນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາຄື ທ້າວ ອາບູ ອີບຣາຮິມ ອາລ-ຮາຊີມີ ອາລ-ຄູຣາຊີ ໃນລະຫວ່າງການບຸກໂຈມຕີໂດຍກອງກຳລັງພິເສດ ສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ໃນເດືອນກຸມພາປີກາຍນີ້ ແລະ ທ້າວ ອາບູ ອາລ-ຮາສຊານ ອາລ-ຮາຊີມີ ອາລ-ຄູຣາຊີ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການອິດສະ ຫຼະໂດຍກອງທັບບົກຊີເຣຍເສລີ ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.