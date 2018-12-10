ສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ທີ່ສຳຄັນຜູ້ນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ໃນສະພາຕ່ຳ ອາດດຳເນີນການຮ້ອງຟ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ໂດຍ
ເວົ້າວ່າ ຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ “ຫຸ້ມລ້ອມຕົນເອງໄປດ້ວຍພວກຄົນຫຼອກລວງ” ແລະ ເປັນ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງການລວມຫົວກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕ້ານປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ” ເພື່ອໃຫ້
ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເຈໂຣລ ແນດເລີ (Jerrold Nadler), ສັງກັດພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ຈາກລັດ ນິວຢອກ ທີ່ມີກຳນົດຈະໄດ້ເປັນປະທານຂອງຄະນະກຳມະການຕຸລາ
ການສະພາຕ່ຳ ເມື່ອພັກເດໂມແຄຣັດ ເຂົ້າຄວບຄຸມໃນສະພາເດືອນໜ້ານີ້ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ໂທລະພາບ CNN ວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ຕັດສິນວ່າການກ່າວຫາ ຕໍ່ທ່ານ
ທຣຳ “ແມ່ນສຳຄັນແນວໃດ”, ແຕ່ຄວນດຳເນີນການກ່າວຫາຟ້ອງຮ້ອງ “ສຳລັບການ
ກະທຳຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງເທົ່ານັ້ນ.”
ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນສອງວັນ ຫຼັງຈາກບັນດາໄອຍະການລັດຖະບານ
ກາງ ໄດ້ກ່າວຫາອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ໄມເຄິລ ໂຄເຮັນ, “ໃນ
ການປະສານງານກັບ ແລະ ຕາມການຊີ້ນຳ” ຂອງທ່ານ ທຣຳ, ກ່ຽວກັບ ການຈັດການ
ຈ່າຍເງິນປິດປາກ 280,000 ໂດລາໃຫ້ແມ່ຍິງສອງຄົນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016
ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນອນກັບທ່ານ ທຣຳ ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະປິດປາກມິດ
ງຽບໄວ້ກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າພິສູດວ່າເປັນຄວາມຈິງ, ການກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ “ກໍ
ແນ່ນອນວ່າ ເປັນການກະທຳຜິດທີ່ສາມາດຟ້ອງຮ້ອງໄດ້.” ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນອາດນຳໄປ
ສູ່ການປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງກໍເປັນໄດ້, ຖ້າສະພາສູງຕັດສິນວ່າ ທ່ານມີຄວາມ
ຜິດໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ ສອງສ່ວນສາມ, ການສະເໜີດັ່ງກ່າວເປັນທີ່ໜ້າສົງໄສ
ດ້ວຍພັກຣີພັບບລີກັນ ຈະເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ຄວບຄຸມສະພາສູງໃນລັດຖະສະພາ ເຊິ່ງຈະ
ເຂົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນເດືອນມັງກອນນີ້.
ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ເວົ້າວ່າບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ “ກວດສອບເບິ່ງເລື້ອງທັງໝົດນີ້
ແລ້ວ,” ພ້ອມກັບພິຈາລະນາເບິ່ງສິ່ງທີ່ໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມອລເລີ ໄດ້
ສະຫຼຸບ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາວ່າທ່ານ ທຣຳ ແລະ ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ
ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ຣັດເຊຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງ
ແລະ ວ່າທ່ານ ທຣຳ, ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິ
ທຳ ໂດຍການພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍການສອບສວນທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ 19 ເດືອນ
ນັ້ນ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ມີນະໂຍບາຍທີ່ແນ່ນອນ ຕໍ່ການຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີ
ປະທານາທິບໍດີທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດຕັ້ງຂໍ້ກ່າວ
ຫາໄດ້ ຫຼັງຈາກລົງຕຳແໜ່ງ. ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ, ແນວໃດກໍຕາມ, “ມັນບໍ່ມີ
ຫຍັງໃນລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຖືກດຳເນີນຄະດີ. ບໍ່ມີໃຜຄວນ
ຢູ່ເໜືອກົດໝາຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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