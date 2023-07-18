ທູດພິເສດດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຈອນ ແຄຣຣີ (John Kerry) ກ່າວຕໍ່ທ່ານຫວັງ ຢີ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າການແກ້ໄຂໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ອາດເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້.
ທ່ານແຄຣຣີກ່າວຕໍ່ທ່ານຫວັງ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງວ່າ "ພວກເຮົາ ມີຄວາມຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ອັນນີ້ສາມາດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບການ ສົນທະນາລະຫວ່າງທ່ານກັບຂ້າພະເຈົ້າ ແລະພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ ການປ່ຽນແປງໃນການພົວພັນທີ່ ກວ້າງກວ່ານັ້ນ ອີກດ້ວຍ."
ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ແມ່ນປະເທດທີ່ປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວຫລາຍເປັນອັນຕົ້ນໆຂອງໂລກ.
ທ່ານຫວັງກ່າວວ່າ ຈີນເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທັງສອງປະເທດສາມາດ "ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ບັນຫາໃດກໍໄດ້" ໂດຍຜ່ານການສົນທະນາທີ່ສາມາດດຳເນີນຄືນໃໝ່ໄດ້.
ທ່ານແຄຣຣີ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ, ທ່ານຫລີ ຈຽງ ໃນວັນອັງ ຄານມື້ນີ້ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ຄວນເພີ່ມທະວີການປະສານງານກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂ "ຄວາມທ້າທາຍທີ່ໜັກໜ່ວງ" ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ການພົບປະໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປຫລັງຈາກການພົບປະກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ລະຫວ່າງທ່ານແຄຣຣີ ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງຈີນ, ທ່ານໄຊ ເຊນຫົວ (Xie Zhenhua).