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ນັກແລ່ນຊາວ ເຄັນຢາ ທ້າວ ເອລຽດ ຄິບໂຈເກ ທຳລາຍສະຖິຕິໂລກ ແລ່ນມາຣາທັອນ

ກິລາ, ແລ່ນມາຣາທັອນ ເບີລິນ, ນະຄອນຫຼວງ ເບີລິນ, ປະເທດ ເຢຍຣະມັນ, ທ້າວ ເອລຽດ ຄິບໂຈເກ, ຈາກປະເທດ ເຄັນຢາ, ກາງ, ຢືນຖ່າຍຮູບກັບຫຼຽນລາງວັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຊະນະການ ແລ່ນມາຣາທັອນ ເບີລິນ ຄຽງຂ້າ'ຮອງຜູ້ຊະນະເລີດ ທ້າວ ອາມັອສ ຄິບຣູໂຕ, ຊ້າຍ, ແລະ ທີສາມ ທ້າວ ວິລສັນ ຄິບຊາງ ຈາກປະເທດ ເຄັນຢາ, ຂວາ.

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ທ້າວ ເອລຽດ ຄິບໂຈເກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ “ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄຳອະທິ
ບາຍຫຍັງ”, ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໂລກໃໝ່ໃນການແລ່ນມາຣາທັອນ ດ້ວຍເວ
ລາ 2 ຊົ່ວໂມງ, ນຶ່ງນາທີ ກັບ 39 ວິນາທີ.

ທ້າວ ຄິບໂຈເກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊະນະຫຼຽນຄຳໃນການແຂ່ງຂັນແລ່ນມາຣາທັອນ ກິລາໂອລິມ
ປິກ ຣີໂອ ເດ ຈາເນໂຣ, ໄດ້ລົງແຂ່ງແຂງໃນນະຄອນຫຼວງ ເບີລິນຂອງປະເທດ ເຢຍຣະ
ມັນ ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ແລ່ນກາຍກອງເຊຍຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຢືນລຽນກັນຢູ່ຕາມຖະໜົນເພື່ອ
ເຊຍລາວ.

ໃນວັນທີ່ມີແດດແຈ້ງຂອງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ກັບບໍ່ມີລົມພັດນັ້ນ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນໃນ
ຕອນຕົ້ນຂອງການແຂ່ງຂັນແລ້ວວ່າທ້າວ ຄິບໂຈເກ ຈະເປັນຜູ້ຊະຊະເລີດ.

ໃນເວລາທີ່ລາວຈ້າວແລ່ນຜ່ານປະຕູໂຂງ ແບຣນເດັນເບີກ ນັ້ນ, ລາວໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ
ຊື່ສຽງຂອງລາວວ່າ ເປັນນັກແລ່ນທີ່ເກັ່ງທີ່ສຸດຕະຫຼອດການ. ລາວໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິ
ໂລກໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ນາທີ.

ເພື່ອນນັກກິລາຮ່ວມຊາດຊາວ ເຄັນຢາ ນາງ ກລາດີສ ເຈໂຣໂນ ໄດ້ແລ່ນຕາມຫຼັງລາວ
ເຂົ້າເສັ້ນໄຊພຽງສອງສາມນາທີ, ເປັນການຊະນະການແຂ່ງຂັນປະເພດແມ່ຍິງ ດ້ວຍ
ການສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ຂອງສະໜາມແຂ່ງຂັນ ແລະ ເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປີ ດ້ວຍເວ
ລາ 2 ຊົ່ວໂມງ, 18 ນາທີ ກັບ 10 ວິນາທີ.

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