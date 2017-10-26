ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີເຄັນຢາຄືນອີກ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກ
ລົບກວນດ້ວຍການປະທະກັນ ລະຫວ່າງພວກຕຳຫຼວດ ແລະພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍ
ພ້ອມທັງສະຖານທີ່ປ່ອນບັດທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນເຂດທີ່ໝັ້ນຂອງພວກຝ່າຍຄ້ານ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງໃນຄຸ້ມ Kibera ເຂດຄົນທຸກຂອງ
ນະຄອນຫຼວງ Nairobi ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະວາງສິ່ງກີດຂວາງ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າໜ່ວຍປ່ອນບັດນັ້ນ. ຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນເມືອງ Kisuma ບ່ອນທີ່
ໜ່ວຍປ່ອນບັດ ສິບກວ່າແຫ່ງ ໄດ້ຖືກປິດລົງ ແລະບໍ່ມີບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່ອນບັດ
ເລືອກຕັ້ງ ຄົນໃດໆໃນສະຖານ ທີ່ແຫ່ງນັ້ນເລີຍ.
ການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ ແມ່ນຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນດົນກວ່າ 2 ເດືອນ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ
ຜູ້ທີ່ ກຳຕຳແໜ່ງ ທ່ານ Uhuru Kenyatta ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ ໃນການ
ປ່ອນບັດທີ່ສານສູງສຸດຂອງເຄັນຢາ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ເປັນໂມຄະ ຍ້ອນສະພາບການ
“ບໍ່ປົກກະຕິແລະຜິດກົດໝາຍ” ໂດຍຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ຫຍໍ້
ວ່າ IEBC.
ແຕ່ວ່າການປ່ອນບັດຄືນໃໝ່ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນແບບສົນລະວົນວຸ້ນວາຍ. ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ
ທ່ານ Raila Odinga ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກການເປັນຜູ້ລົງສະໝັກ ປະມານ 2
ສັບປະດາ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຄະນະກຳມາທິການ IEBC ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການ
ປັບປຸງ ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ
boycott ບໍ່ໄປປ່ອນບັດ. ນຶ່ງສັບປະດາຕໍ່ມາ ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມາທິການເລືອກ
ຕັ້ງ ທ່ານນາງ Roselyn Akombe ໄດ້ລາອອກ ແລະໜີອອກຈາກປະເທດ ໂດຍກ່າວ
ວ່າ ຄະນະກຳມາທິການດັ່ງ ກ່າວ “ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການລ້ອມໂຈມຕີ ຈາກການຕໍ່ສູ້ແລະ
ຂົ່ມຂູ່ທາງການເມືອງ.”
ທ່ານ Odinga ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນແລງຂອງວັນເລືອກຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ປະຕິ
ຍານວ່າ ຄະນະແນວໂຮມພັນທະມິດແຫ່ງຊາດ ຫຼື NASA ຈະຫັນປ່ຽນຕົວເອງໃຫ້ເປັນ
“ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ທົນທານ” ຕໍ່ການປ່ອນບັດນີ້.
ສານສູງແມ່ນມີໝາຍກຳໜົດການທີ່ຈະຮັບຟັງຄຳຮ້ອງຂໍອຸທອນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ຍື່ນ
ໂດຍພວກທີ່ລົງທະບຽນປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ 3 ຄົນເພື່ອໃຫ້ຍຸຕິການປ່ອນບັດຄືນໃໝ່ ແຕ່
ວ່າການຮັບຟັງທີ່ສານ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ຫຼັງຈາກຫົວໜ້າສານ ທ່ານ David Maraga ໄດ້
ກ່າວວ່າ ທາງສານແມ່ນຂາດຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ຈະດຳເນີນການໄດ້.
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