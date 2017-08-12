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ມີການສະຫຼອງ ແລະ ປະທ້ວງ ຂະນະທີ່ ທ່ານ ເຄັນຢັດຕາ ຖືກເລືອກເປັນ ປະທານາທິບໍດີຕື່ມ

ພວກສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານເຄັນຢັດຕາ ພາກັນສະຫລອງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີ. (11 ສິງຫາ 2017)

ມີທັງ​ການ​ສະ​ເຫຼີມສະຫຼອງ​ແລະ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນຫລັງຈາກ​ມີ​ການ​
ປະກາດ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ Uhuru Kenyatta ​ເປັນ​ຜູ້​ຊະນະ ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ ປະທາ
ນາທິບໍດີ ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເຄັນ​ຢາ.

ການ​ຈະລາຈົນ​ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ​ໃນຕອນ​ແລງ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່ໃຫ້ການ​ສະໜັບ
ສະ​ໜຸນ​ແກ່​ຜູ້ນຳຝ່າຍ​ຄ້ານ ທ່ານ Raila Odinga.

ທ່ານ Leonard Katana ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດປະຈຳ​ຂົງ​ເຂດ ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງການຂ່າວ
​ເອພີ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ວ່າ ຕຳຫຼວດ​ໄດ້​ຍິງ 2 ຄົນ​ຕາຍ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ ​ການຈະລາ​ຈົນ​ ໃນ
​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງ Kisumu ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ​ຕໍ່​ທ່ານ
Odinga. ທ່ານ Katana ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ອີກ 5 ຄົນ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຍ້ອນ​ຖືກ​ລູກປືນ
ທີ່​ເມືອງ Kisumu.

ສຽງ​ປືນ​ໄດ້​ດັງ​ຂຶ້ນ ທີ່​ຄຸ້ມ Kibera ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄຸ້ມ​ຄົນ​ທຸກ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ໄນ​
ໂຣບີ ​ແລະ​ກໍ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸ້ມ​ຄົນ​ທຸກ​ອື່ນໆ ​ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງ ​ແລະ​ຢູ່ທີ່​ເມືອງ Kisumu ທາງ​
ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ​ກ່າວ​ວ່າ ຕຳຫຼວດ​ໄດ້​ຍິງ​ລະ​ເບີດ​
ນ້ຳຕາ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ຝູງ​ຊົນ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ Mathare ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄຸຸ້ມຄົນ​ທຸກຍາກໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ໄນ​ໂຣ
ບີ ​ແລະ​ເວົ້າວ່າ ມີ​ເຮືອບິນ​ເຮຣີຄອບ​ເຕີ້​ບິນ​ເວີ່ນຢູ່​ເທິງ​ຟ້າ.

ທ່ານ Uhuru Kenyatta ກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ຝູງຊົນ ຫຼັງຈາກມີການປະກາດວ່າ ທ່ານເປັນຜູ້ຊະນະ
ທ່ານ Uhuru Kenyatta ກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ຝູງຊົນ ຫຼັງຈາກມີການປະກາດວ່າ ທ່ານເປັນຜູ້ຊະນະ

ແຕ່​ພາບ​ເຫຼົ່ານີ້​ແມ່ນ​ກົງກັນຂ້າມກັບ​ເຂດ​ທີ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ແກ່​ປະທານາທິບໍດີ
Kenyatta ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ສະໜັບສະໜຸນ​ທ່ານ ​ໄດ້​ພາກັນ​ລົງ​ສູ່​ຖະໜົນ​ພ້ອມ​ດ້ວຍການ
​ເປົ່າແກ ແລະ​ຖືທຸງ ຮ້ອງ​ເຊຍ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າຂອງ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ບັນດາ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ ແຂກ​ຜູ້​ມີ​ກຽດ ນັກ​ຂ່າວ ພ້ອມ
ດ້ວຍນັກ​ການ​ເມືອງ ຜູ້ຕາງໜ້າ​ພັກການ​ເມືອງ ​ແລະ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ໄດ້​ໄປ​ເຕົ້າ​
ໂຮມ​ກັນ ​ເພື່ອ​ຟັງ​ການ​ປະກາດ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ທີ່​ວ່າ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍ
ດີ Kenyatta ​ໄດ້​ຊະນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ​ອີກ​ສະ​ໄໝ​ນຶ່ງໂດຍ​ເອົາ​ຊະນະ
​ທ່ານ Odinga.

ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ທ່ານ Wafula Chebukati ກ່າວ​ວ່າ “​ໂດຍ
​ປະຕິບັດ​ຕາມ ​ຂໍ້​ບັງຄັບ ​ຂອງ​ກົດໝາຍ ​ແລະໄດ້​ຮັບຄະ​ແນນ​ສຽງ 8 ລ້ານ​ 2 ​ແສນ 3
ພັນ 290 ຄະ​ແນນ ຊຶ່ງ​ຕາງໜ້າ​ ໃຫ້​ແກ່ 54.27 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ແລະ 25 ​
ເປີ​ເຊັນ ຢູ່​ໃນ 35 ​ເຂດ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຂໍ​ປະກາດວ່າ ທ່ານ Uhuru Kenyatta ​
ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກ ​ແລະ​ທ່ານ William Ruto ​ເປັນ​ຮອງ​ປະທານາ
ທິບໍດີ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກ.”

ທ່ານ Chebukati ຍັງ​ປະກາດ​ວ່າ ທ່ານ Odinga ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ທັງ​ໝົດ 6​ ລ້ານ
7 ​ແສນ 6 ໝື່ນ 2,224 ຄະ​ແນນ ຊຶ່ງ​ປະກອບ​ເປັນ 44.74​ ​ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງຄະ​ແນນ
​ສຽງ​ທັງ​ໝົົດ. ນອກ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜຸນ ຢ່າງໜ້ອຍ 25 ​ເປີ​ເຊັນ
ຢູ່​ໃນ 29 ​ເ​ຂດຂອງ​ປະ​ເທດ.

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