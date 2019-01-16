ປະທານາທິບໍດີເຄັນຢາ ທ່ານອູຮູຣູ ເຄັນຢັຕຕາ ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງ ແລະຍຶດ
ເອົາໂຮງແຮມແລະຫ້ອງການທຸລະກິດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.
ຢູ່ໃນການຖະແຫຼງທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ
ເຄັນຢັຕຕາ ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນ 14 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີ ໂຮງແຮມ
DusitD2 ໃນຂະນະທີ່ພົນລະເຮືອນ ອີກ 700 ຄົນໄດ້ຖືກຊ່ວຍອອກ ມາໂດຍກຳລັງ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ທ່ານເຄັນຢັຕຕາ ກ່າວວ່າ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍ” ທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຈມຕີ
ໂຮງແຮມ DusitD2 ໄດ້ຖືກ “ຂ້າຕາຍ.”
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ
ຊາວອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເສຍຊີວິດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລະບຸຊື່ຜູ້ເຄາະ
ຮ້າຍເທື່ອ. ຄົນສັນຊາດອັງກິດຜູ້ນຶ່ງກໍມີລາຍງານວ່າເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງຈັດ ອາລ-ຊາບັບ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມ
ຕີໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍ ດ້ວຍການວາງລະເບີດ ຢູ່ນອກ
ທະນາຄານ ແລະໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮັບແຂກໂຮງແຮມ.
ມືປືນສີ່ຄົນໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນກ້ອງວົງຈອນປິດ ຍ່າງຜ່ານບ່ອນຈອດລົດ ຢ່າງໜ້ອຍຄົນນຶ່ງໄດ້
ຢຸດເພື່ອຍິງປືນໃສ່ຜູ້ຄົນ.
ພວກພະນັກງານຫ້ອງການ ຄົນງານໂຮງແຮມແລະແຂກທີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວໄດ້ພາກັນ
ແລ່ນໜີອອກມາຈາກຕຶກຕ່າງໆ ປີນອອກທາງປ່ອງຢ້ຽມ ລີ້ຢູ່ຫຼັງລົດຕຳຫຼວດແລະທຸກ
ສິ່ງຢ່າງ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດໃນຂະນະທີ່ສຽງປືນດັງກ້ອງອອກມາຈາກຝາ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ພົບເຫັນພາບທີ່ເສົ້າ ແລະເປັນຕາຢ້ານຢູ່ໃນນຶ່ງຂອງບັນດາຮ້ານອາຫານ
ຊຶ່ງພວກທີ່ເຂົ້າໄປຮັບປະທານອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ໂຕະເຂົາ
ເຈົ້າ ລົ້ມຟຸບລົງທັບອາຫານທີ່ກິນຍັງບໍ່ທັນໝົດ.
ພວກເຫັນເຫດການຄົນອື່ນໆກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຫັນແຂນຂາຂອງມະນຸດຢັ່ງຢາຍຢູ່
ຕາມພື້ນ.
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