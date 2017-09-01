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ສານ​ສູງ​ສຸດ​ເຄນ​ຢາ​ລົບ​ລ້າງ ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຂອງ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້

ທ່ານ Raila Odinga ຜູ້​ນໍາພັກຝ່າຍ​ຄ້ານຂອງເຄນຢາ

ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ເຄນ​ຢາໄດ້​ລົບ​ລ້າງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​
ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ທີ່​ໄດ້​ເອົາ​ໄຊຊະນະ​ໃຫ້​ແກ່ປະທານາທິບໍດີ Uhuru Kenyatta ທີ່​
ດໍາລົງ​ຕໍາ​ແໜ່ງຢູ່​ໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ.

ສານ​ດັ່ງກ່າວເວົ້າ​ໃນ​ວັນ​ສຸມື້ນີ້ວ່າ ຄະນະ​ກໍາມະການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ມີ​ຄວາມຜິດ​ຖານ
"​ເຮັດ​ວຽກ​ແບບ​ຂາດ​ລະບຽບການ ​ແລະເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ" ຢູ່​ໃນ​ລະຫວ່າງ
ປະຕິບັດງານ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຊຶ່ງ​ໄດ້ທໍາລາຍ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ຜູ້​ນໍາພັກຝ່າຍ​ຄ້ານ ທ່ານ Raila Odinga ​ໄດ້​ເຮັດ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ເໜີຕໍ່ສານ​ໃຫ້​ເອົາ
​ຜົນຂອງ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນສຽງ​ເລືອກຕັ້ງທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ທີ່​ຜ່ານມານັ້ນ
​ຖິ້ມ. ທ່ານ Odinga ​ເວົ້າວ່າ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເສຍ​
ໄຊ​ໃຫ້ແກ່​ທ່ານ Kenyatta ປະມານ 1 ລ້ານ 4 ​ແສນ​ສຽງນັ້ນ​ແມ່ນ​ຜິດພາດ.

ລັດຖະທໍາ​ມະນູນ​ຂອງ​ເຄນ​ຢາ​ລະບຸ​ໄວ້​ວ່າ ການເລືອກຕັ້ງ​ໃໝ່ ບັດ​ນີ້ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້
​ຈັດ​ຂຶ້ນພາຍ​ໃນ 60 ມື້ ນັບແຕ່ມື້ລົບລ້າງຜົນການເລືອກຕັ້ງໄປ.

ນັບ​ແຕ່​ມື້ມີການເລືອກຕັ້ງ​ ພັນທະ​ມິດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫລື NASA, ຊຶ່ງ​ເປັນແນວ
​ໂຮມ ຝ່າຍ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລັດຖະບານ ​ໄດ້ເວົ້າວ່າ ລະບົບ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຖືກ​ລັກ​ເຈາະ
​ຂໍ້​ມູນ ຊຶ່ງ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ "ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງທີ່​ຂີ້ຫລັກ."

ກະຊວງ​ການຄັງ​ຂອງ​ເຄນ​ຢາ ​ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານ​ໄດ້​ແບ່ງເອົາ​ງົບປະມານສໍາລັບ
​ການ​ເລືອກ ຕັ້ງ 483 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໂດຍ​ທີ່​ເອົາ 415 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃຫ້​ແກ່ຄະນະ​ກໍາມະ
ການ​ເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ IEBC.

ທ່ານ Nanjala Nuyabola ນັກຄົ້ນຄວ້າ​ຊາວ​ເຄນ​ຢາ​ເວົ້າວ່າ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າໃຊ້​ຈ່າຍ
ເງິນຫລາຍ​ປານ​ນີ້ ກໍ​ຍັງ​ມີ​ບັນຫາ​ກັບ​ການ​ລົງທະບຽນຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ, ການ
​ສົ່ງ​ຈໍານວນ​ຄະ​ແນນ​ສຽງທີ່​ນັບ​ແລ້ວ, ​ແລະຄວາມຊັກ​ຊ້າ​ໃນການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຟອມບັນ
ທຶກ​ຢູ່​ສະຖານ​ທີ່​ປ່ອນ​ບັດ.

ທ່ານ Nuyabola ກ່າວ​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​
ແບບ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ດິຈິ​ຕອລ. ​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ບໍ່ມີການ​ເລືອກ​ຕັ້ງແບບ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ດິຈິ​ຕອລ.
"ມີ​ສິ່ງ​ດຽວທີ່ ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ດິຈິ​ຕອລກໍ​ຄື​ການ​ລົງ​ທະບຽນຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ. ສ່ວນ​ອັນ​ອື່ນໆ
ແມ່ນ​ໃຊ້​ມື​ເຮັດ 100 ​ເປີ​ເຊັນ​ເລີຍ. ສະນັ້ນມັນ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຄິດ​ຢາກ​ຖາມ​ວ່າ ​ເງິນ​
ທັງໝົດນັ້ນ​ແມ່ນ​ເອົາ​ໄປ​ຈ່າຍ​ໃສ່​ຫຍັງ​ກັນ​ແທ້?"

ໜຶ່ງອາທິດກ່ອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ທ່ານ Chris Msando ຫົວໜ້າດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​
ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ ຫລື IT ຂອງ​ຄະນະ​ກໍາມະການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຖືກ​ທໍລະມານ ​ແລະ​ກໍ​ຄາດ​ຕະ
ກໍາ. ທ່ານ Scheaffer Okore ​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ໂຄງການ​ທີ່ອົງ​ການ Siasa Place ຊຶ່ງ​
ເປັນ​ອົງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ເວົ້າວ່າ ລາວ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ດອກ​ວ່າ ​ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຈະດໍາ​ເນີນ​ການ​ສອບ​ສວນ​ໃດ​ເລີຍ.

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