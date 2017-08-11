ກຳມາທິການ ເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ເຄັນຢາ ກ່າວວ່າ ຜົນການນັບຄະແນນ ຢູ່ໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຢູ່ປະເທດເຄັນຢາ ກຳລັງລໍຖ້າຟັງການປະກາດວ່າ ຜູ້ໃດເປັນ
ຜູ້ຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງທ່ານ Uhuru
Kenyatta ທີ່ສະໝັກເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກສູ້ກັບທ່ານ Raila Odinga ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍ
ຄ້ານ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງລໍຖ້າຮັບໃບລາຍງານປະມານ 170 ໃບ ຈາກ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ 290 ເຂດຂອງປະເທດແລະອີກປະມານ 1,000 ໃບຈາກໜ່ວຍປ່ອນ
ບັດ 40,883 ແຫ່ງຂອງເຄັນຢາ.
ປະທານຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ແລະເຂດຊາຍແດນ ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ຂອງ
ເຄັນຢາ ທ່ານ Wafula Chebukati ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງ
ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ.
ທ່ານ Chebukati ກ່າວວ່າ “ຜົນການນັບຄະແນນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທັງໝົດ
ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງຫລາຍ ຈະໄປເຖິງສູນກາງນັບບັດຄະແນນສຽງພາຍໃນເວລາ 12
ໂມງ ຕອນທ່ຽງຂອງວັນທີ 11 ສິງຫານີ້.”
ການຄາດຫວັງກໍຄື ຈະມີການປະກາດວ່າ ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະ
ທານາທິບໍດີບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນ.
ການນັບຄະແນນສຽງໃນຂັ້ນຕົ້ນທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍຄະນະກຳມາທິການເລືອກ
ຕັ້ງ ມາຮອດເວລານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ Kenyatta ມີຄະແນນນຳໜ້າ ທ່ານ
Odinga ຢູ່ 9 ເປີເຊັນ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາຜົນການນັບຄະແນນສຽງ
ດັ່ງ ກ່າວວ່າ ມີການສໍ້ໂກງຄະແນນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ລະບົບຄອມພິວເຕີ້ ຂອງຄະນະກຳ
ມາທິການ ຖືກໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນ. ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການ
ເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ມີການພະຍາຍາມແທ້ ທີ່ຈະເຈາະຂໍ້ມູນຫຼັງຈາກໄດ້
ມີການປ່ອນບັດແລ້ວ ແຕ່ການພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫລວ.
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