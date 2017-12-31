30 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນອຸບັດຕິເຫດ ລົດເມຕຳກັນ ທີ່ປະເທດ ເຄັນຢາ

ອຸບັດຕິເຫດລົດເມຕຳກັນໃນພາກກາງຂອງປະເທດ ເຄັນຢາ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດ
ມື້ນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 30 ຄົນ.
ອົງການຂ່າວ AFP ລາຍງານວ່າ ອຸບັດຕິເຫດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທາງດ່ວນ ນາຄູຣູ-ແອລດໍເຣັດ
ເມື່ອລົດເມທີ່ເດີນທາງຈາກເມືອງ ບູເຊຍ ໄດ້ຕຳເຂົ້າໃສ່ລົດບັນທຸກທີ່ເດີນທາງຈາກເມືອງ
ນາຄູຣູ.
ຕາມການກ່າວຂອງອົງການສະພາກາແດງ ເຄັນຢາ ນັ້ນ, ປະຊາຊົນ 18 ຄົນໄດ້ຮັບບາດ
ເຈັບໃນອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.
ລົດເມໄດ້ແລ່ນຢູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຜິດໃນເວລາທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດນັ້ນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ
ໜັງສືບ ເດິ ສຕາ (The Star) ຂອງ ເຄັນຢາ.
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