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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜຸ້ປົກຄອງລັດເຄັນທັກກີ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍັງຢູ່ທີ່ 64 ຄົນ ແຕ່ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ

ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງກຳລັງຄົ້ນຫາສິ່ງຂອງ ຢູູ່ເມືອງ ດໍສັນສະປຣິງສ໌, ລັດເຄັນເທິກີ ່ບ່ອນທີ່ແມ່ ແລະປ້າຂອງລາວເສຍຊີວິດ ຈາກພາຍຸຫົວກຸດ ໃັນທີ 13 ທັນວ່າ 2021.

ຜູ້ປົກຄອງລັດເຄັນທັກກີ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍັງຄົງເປັນ 64 ຄົນ ຍ້ອນພາຍຸລົມໝຸນ ຫຼື ທໍເນໂດຫຼາຍຫົວທີ່ຮ້າຍແຮງ ພັດຖະລົ່ມລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງແຫ່ງນີ້ຂອງສະຫະລັດ ໃນຕອນແລງວັນສຸກ ແລະຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າໂຕເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍຈຳນວນທັງໝົດອາດບໍ່ຮູ້ໄດ້ເທື່ອເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ.

ໃນການກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຈາກ ແຟຣັງຟອດ (Frankfort) ເມືອງເອກຂອງລັດນັ້ນ ທ່ານ ແອນດີ ເບເຊຍ (Andy Beshear) ໄດ້ເລີ້ມແຈ້ງສະພາບການໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຄືກັນກັບພວກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງເຄັນທັກກີນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກ ກໍບໍ່ສະບາຍຫຼາຍໃນມື້ນີ້.”

ທ່ານ ເບເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງຮັບມືກັບເຫດການພາຍຸທໍເນໂດທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງລັດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກກະທົບໂດຍພາຍຸຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຫົວ, ນຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ພັດຖະລົ່ມຢູ່ເທິງໜ້າດິນດ້ວຍລົມແຮງຢ່າງໜ້ອຍເຖິງ 321 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດເຄັນທັກກີ ແລະທຳລາຍທຸກສິງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂອງມັນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ເຮືອນຊານຫຼາຍພັນຫລັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຖ້າວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກທຳລາຍ.

ຜູ້ປົກຄອງລັດເຄັນທັກກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ 64 ຄົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເປັນຈຳນວນທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍອີກ 18 ຄົນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກລະບຸໂຕເທື່ອ. ຢ່າງໜ້ອຍ 105 ຄົນ ແມ່ນຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່. ພາຍໃນຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແມ່ນພວກພະນັກງານຂອງໂຮງງານຜະລິດທຽນໃນເມືອງເມຟີລ (Mayfield).

ຜູ້ປົກຄອງລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີການກະປະມານທີ່ແນ່ນອນກວ່ານີ້ ກ່ຽວກັບຈຳນວນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ລັດໄດ້ຮັບຍ້ອນພາຍຸ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ເດົາວ່າ ມັນອາດເປັນຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ລັດຈະທຸ້ມເທເງິນເພື່ອສ້າງສາຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ພື້ນທີ່ທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະວ່າທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານກາງເຊັ່ນກັນ.

ຈາກບັນຊີທະວີດເຕີຂອງທ່ານໃນວັນຈັນວານນີ້ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດເຄັນທັກກີ ແລະເປັນຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ມິຕຈ໌ ເມັກຄອນແນລ ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນສະພາຂອງລັດເຄັນທັກກີ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເຖິງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ສຳລັບການປະກາດອະນຸມັດການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານກາງຢ່າງວ່ອງໄວຂອງທ່ານ ຊຶ່ງຈະປ່ອຍເງິນແລະຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂໄພພິບັດຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

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