ກົດໝາຍຕາມລັດຖະທຳມະນູນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ມີການຟື້ນຟູແລ້ວ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີກາຊັກສະຖານ ທ່ານກັສຊິມ-ໂຈມາດ ຕໍກາເຢັບ ທີ່ໄດ້ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ເປັນເວ ລານຶ່ງອາທິດ ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍກາງແຫ່ງນັ້ນ.
ຖະແຫຼງການຂອງປະທານາທິບໍດີເວົ້າວ່າ “ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ້ແລ້ວ. ແຕ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍຍັງສືບຕໍ່ໃຊ້ອາວຸດ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນ ການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຄວນຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າພວກຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ຖືກກຳຈັດໃຫ້ໝົດໄປຢ່າງສິ້ນຊາກ.”
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ລາຍງານວ່າ ຜູ້ຄົນຍັງໄດ້ຍິນສຽງປືນດັງຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນອາລມາຕີ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດ.
ກະຊວງພາຍໃນຂອງກາຊັກສະຖານ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ “ອາຊະຍາກອນ ຕິດອາວຸດ” 26 ຄົນ ໄດ້ຖືກ “ກຳຈັດ” ໃນຂະນະທີ່ອີກ 3,000 ຄົນ ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ. ນອກນັ້ນ ທາງກະຊວງຍັງກ່າວວ່າ ມີຕຳຫຼວດ ແລະກຳລັງຮັກສາດິນແດນ 18 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ນັບແຕ່ການປະທ້ວງເລີ້ມມາ.
ການປະທ້ວງເລີ້ມຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດໃນການປະທ້ວງຕໍ່ການຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເປັນສອງເທົ່າ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກມັນມີການແຜ່ລາມໄປທົ່ວປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວແລະຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກ ຊຶ່ງພວກນັກສັງເກດການສະເໜີແນະວ່າ ມັນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງແບບຜະເດັດການ ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບເອກກະລາດຈາກສະຫະພາບໂຊຫວຽດໃນປີ 1991.
ລາຍງານຂ່າວທີ່ຖ່າຍຕາມຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆໃນນະຄອນອາລມາຕີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຊຶ່ງຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ໃນລົດຫຸ້ມເກາະໄດ້ແນມເຫັນວ່າຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ຈະຕຸລັດສາທາລະນະລັດ ໃນນະຄອນດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກຸ່ມປະທ້ວງຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸ ຢູໂຣບເສລີວ່າ ພວກປະທ້ວງສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ທີ່ຈະຕຸລັດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຕິດອາວຸດ.
ອົງການຂ່າວ Tass ຂອງຣັດເຊຍລາຍງານໃນຕອນແລງວັນພະຫັດນີ້ວ່າ ໄດ້ມີການຂັບໄລ່ພວກປະທ້ວງອອກໄປຈາກຈະຕຸລັດດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແຕ່ສຽງປືນຍັງດັງຂຶ້ນຢ່າງກະຈັດກະຈາຍ. ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ແລະເອພີ ຕ່າງກໍລາຍງານວ່າ ມີສຽງປືນດັງຂຶ້ນເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ.
ຕຳຫຼວດກາຊັກສະຖານລາຍງານວ່າ ໄດ້ສັງຫານພວກປະທ້ວງຫຼາຍສິບຄົນໃນຄືນວັນພຸດຕໍ່ໃສ່ວັນພະຫັດ ແລະຈັບກຸມຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ໃນມື້ກ່ອນ. ມີລາຍງານວ່າ ມີຕຳຫຼວດຫຼາຍເຖິງ 18 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຕຳຫຼວດ ຊຶ່ງຜູ້ນຶ່ງນັ້ນ ລາຍງານແຈ້ງວ່າໄດ້ຖືກຕັດຄໍ.
ທ່ານນາງຊາມາລ ຊຶ່ງເປັນນາຍຄູໂຮງຮຽນອະນຸບານກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ໃກ້ໆບ້ານພັກຂອງປະທານາທິບໍດີ ບ່ອນທີ່ກະສອບລູກປືນ ໄດ້ເຮ່ຍຊະຊາຍຢັ່ງຢາຍຢູ່ຕາມພື້ນດິນນັ້ນວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າ ຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ ໜ້າຢ້ານກົວຂະໜາດນີ້.”
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