ປະທານາທິບໍດີ ກາຊັກສະຖານ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຣັດເຊຍ ຈະເລີ້ມຖອນແລ້ວ

ປະທານາທິບໍດີກາຊັກສະຖານ ທ່ານກັສຊິມ-ໂຈມາດ ຕໍກາເຢັບ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຣັດເຊຍຈະເລີ້ມຖອນອອກໄປຈາກປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍກາງດັ່ງກ່າວໃນອີກ 2 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ເສັດສິ້ນພາລະກິດ ໃນການຊ່ວຍຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ທີ່ກາຊັກສະຖານ.
ກອງກຳລັງອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບອົງການວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາການຮັກສາຄວາມປອດໄພຮ່ວມ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CSTO ແມ່ນປະກອບດ້ວຍພວກທະຫານ ຂອງອະດີດສາທາລະນະລັດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ 4 ປະເທດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສົ່ງໄປກາຊັກສະຖານຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງປະທານາທິບໍດີຕໍກາເຢັບ ທີ່ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ໃສ່ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍ” ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຕ່າງປະເທດ.
ການເດີນຂະບວນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ເມື່ອວັນທີ 2 ມັງກອນ ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟສອງເທົ່າແລະໄດ້ກາຍເປັນຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ນັບແຕ່ກາຊັກສະຖານ ໄດ້ຮັບເອກກະລາດຈາກສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ໃນປີ 1991.
ມີພົນລະເຮືອນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນເຫດຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ລະຫວ່າງທີ່ພວກປະທ້ວງຢູ່ເມືອງອາລມາຕີຊຶ່ງເປັນເມືອງຫຼວງ ໄດ້ຈູດໄຟເຜົາຕຶກໂຮງການລັດຖະບານແລະເຂົ້າຢຶດເອົາສະໜາມບິນເປັນເວລາສັ້ນໆກ່ອນທີ່ຈະຖືກທັບມ້າງໃນວັນທ້າຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍ ໄດ້ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປຢ່າງໄວວາ ພວກນັກສັງເກດການທາງດ້ານການເມືອງຈຶ່ງສະເໜີແນະວ່າ ມັນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງແບບຜະເດັດການ ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບເອກກະລາດເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານຕໍກາເຢັບ ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມ ກັບຄະນະລັດຖະບານແລະສະພາແຫ່ງຊາດຜ່ານທາງວີດີໂອ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພາລະກິດຕົ້ນຕໍ ຂອງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ CSTO ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຜົນແລ້ວ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ກຳລັງດັ່ງກ່າວຈະເລີ້ມ “ຖອນອອກເປັນໄລຍະໆ” ໃນສອງມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ແລະຈະແລ້ວສຳເລັດ ພາຍໃນເວລາ “ບໍ່ກາຍສິບມື້.”
ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ມັນບໍ່ເປັນການໄວເກີນໄປບໍທີ່ເລີ້ມມີການຖອນທະຫານອອກ ໃນເວລາພຽງ 5 ມື້ຫຼັງຈາກພວກທະຫານໄດ້ໄປເຖິງ ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານດະມີຕຣີ ເພັສຄັອບ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງກາຊັກສະຖານ “ທັງໝົດຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
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