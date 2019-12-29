ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງກາຊັກສະຖານທ່ານນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງການ ກຳລັງກວດເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ “ການຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານເທັກນິກ” ຫຼື ຄວາມຜິດພາດຂອງນັກບິນ ໃນອຸບັດເຫດ ເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນ Bek Air ຕົກ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 12 ຄົນ ຈາກທັງໝົດ 98 ຄົນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ໂດຍສານ ລວມທັງລູກເຮືອຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນສຸກຜ່ານມາ.
ທ່ານໂຣມັນ ສະກລາຍຢາ (Roman Sklyar) ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມາທິການພິເສດຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງຈຸດເກີດເຫດ ເພື່ອດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນ ໃນອຸບັດເຫດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນລຸ້ນ Fokker 100 ໄດ້ພະຍາຍາມບິນຂຶ້ນຈາກສະໜາມບິນ ອາລມາຕີ ເພື່ອບິນໄປຍັງນະຄອນຫຼວງ ນູຣ-ໂຊຣທັນ (Nur-Sultan).
ທ່ານສະກລາຍຢາ ຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການສືບສວນສອບສວນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນຢູ່ ແລະຍັງບໍ່ທັນມີການບົ່ງຊີ້ເຖິງສາເຫດເທື່ອ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ 8 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ທີ່ບ່ອນເກີດເຫດ ລວມທັງນັກບິນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນ ແລະອີກສອງຄົນ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ.
ທ່ານສະກລາຍຢາ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ 49 ຄົນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮັກສາປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ໂດຍມີ 18 ຄົນຢູ່ໃນອາການສາຫັດ.
“ເຫດຜົນອາດເປັນຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຂອງນັກບິນ ຫຼື ຍ້ອນດ້ານເທັກນິກ” ທ່ານສະກລາຍຢາ ໄດ້ກ່າວໄປ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນເມືອງອາລມາຕີ ເມື່ອວັນສຸກຜ່ານມາ.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ເຮືອບິນລຳນັ້ນ ຫັກອອກເປັນສອງສ່ວນ. ພວກຜູ້ໂດຍສານຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນຢູ່ສ່ວນດ້ານໜ້າຂອງເຮືອບິນ.”
ກາຊັກສະຖານ ໃນວັນເສົາມື້ວານນີ້ ໄດ້ຈັດພິທີວັນໄວ້ອາໄລເພື່ອລຳລຶກເຖິງພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງອຸບັດເຫດເຮືອບິນຕົກນັ້ນ.
ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ນູລ-ໂຊລທັນ ທຸງຊາດທັງຫຼາຍ ໄດ້ຖືກຊັກລົງເຄິ່ງເສົາ ສຳລັບວັນໄວ້ອາໄລ ໃນຂະນະທີ່ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງຮີບດ່ວນໄປຍັງປະຊາຊົນ ໃຫ້ບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອພວກທີ່ລອດຊີວິດຫຼາຍໆຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.