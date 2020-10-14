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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນາງຄາຕຣີນາ ກອງສະມິດ ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ຮຽນຜ່ານທາງອອນລາຍນ໌ ຢູ່ບ້ານ

ນາງຄາຕຣີນາ ກອງສະມິດ

ນາງກາຕຣີນາ ກອງສະມິດ ອາຍຸ 16 ປີ ຮຽນຢູ່ມັດທະຍົໍມປາຍຄາໂທລິກ ເຊຕັນ
(Setan Catholic High School) ທີ່ເມືອງແວນຄູເວີ ລັດວໍຊິງຕັນ ຕັ້ງ ຢູ່ທາງພາກ
ຕາເວັນຕົກເໜືອສຸດຂອງສະຫະລັດ. ນາງຄາຕຣີນາໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບ ການຮຽນຢູ່ບ້ານ
ຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີ ທີ່ຮ້ອງວ່າ (virtual study) ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:

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ເຊີນຟັງນາງຄາຕຣີນາ ກອງສະມິດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສົກການຮຽນໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ປີ 2020 ໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ບັນ ດານັກ
ຮຽນແລະນັກສຶກສາຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ. ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມານີ້ບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ
ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ໄດ້ເລີ້ມເປີດໃຫ້ພວກນັກຮຽນ ນັກສຶກ ສາກັບຄືນໄປເຂົ້າຮຽນ.
ແຕ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດຕໍ່ມາ ກໍຕ້ອງໄດ້ປິດ ຄືນໃໝ່ອີກ ເນື່ອງຈາກເກີດການແຜ່ລະບາດ
ຂອງໂຄວິດ-19 ໃນໝູ່ນັກຮຽນເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ ວາງກົດລະບຽບປ້ອງກັນໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນກໍ
ຕາມ. ດ້ວຍເຫດນີ້ທາງໂຮງຮຽນຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ປະກາດປິດຄືນອີກ ແຕ່ວ່າບາງມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ຊອກຫາວິທີການ ໃໝ່ ຄືຕັ້ງຜາມຜ້າ ເປັນຫຼັງທີ່ມີເນື່ອທີ່ກວ້າງ ເພື່ອໃຫ້
ພວກນັກສືຶກສາສາມາດນັ່ງ ຢູ່ຫ່າງກັນໄດ້.

ສ່ວນລະບົບການຮຽນຢູ່ບ້ານຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີນັ້ນ ພວກນັກຮຽນຕ້ອງປະຕິ ໜ້າທີ່
ຄືດັ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປເຂົ້າຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະວັນທີ່ເປັນປົກກະຕິເຊັ່ນວ່າ ຕ້ອງລຸກແຕ່
ເຊົ້າ ແລ້ວມານັ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄອມພິວເຕີ ລໍຖ້າໃຫ້ນາຍຄູສົ່ງບົດຮຽນປະ ຈຳວັນມາໃຫ້ ຖ້າມີ
ຄຳຖາມໃດໆເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຂຽນຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີຖາມ ນາຍຄູ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ນາຍຄູກໍນັ່ງສັງເກດເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວ ພວກ ນັກຮຽນຢູ່ບ້ານເຊັ່ນກັນ ແລະສາມາດ
ຮູ້ໄດ້ວ່າ ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນພາກັນນັ່ງເຮັດ ວຽກເຂົາເຈົ້າຫຼືບໍ່.

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