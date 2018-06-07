ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງວີໂອເອມື້ນີ້ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້
ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ຍານາງແຄັຕເທີຣິນ ເພັດຊົມພູ ອາຍຸ 28 ປີ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ
ເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ສາມາດປາກເວົ້າພາສາລາວໄດ້ດີຫຼັງຈາກຮຽນຈົບມັດທະຍົມແລ້ວ
ແຄັຕເທີຣິນ ໄດ້ສືບຕໍ່ການສຶກສາຢ່າງບໍ່ລົດລະ ເປັນເວລາອີກສິບປີ ຈື່ງສຳເລັດປະລິນ
ຍາເອກ ຝ່າຍວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເວີຈີເນຍເທັກສ໌ ຢູ່ໃນລັດ
ເວີຈີເນຍ. ຄວາມເປັນມາໃນຜົນສຳເລັດທີ່ໜ້າສັນລະເສີນຂອງແຄຕເທິຣິນ ເປັນມາຢ່າງ
ໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ລະດູຮ້ອນຢູ່ໃນສະຫະລັດຈະເລີ້ມໃນວັນທີ 21 ເດືອນມິ
ຖຸນາ ໃນບໍ່ຊ້ານີ້. ສັນຍາລັກອັນສຳຄັນຂອງລະດູການກໍຄືບັນດານັກຮຽນ ນັກສຶກສາຕ່າງກໍພາກັນຮຽນຈົບຢູ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ ຈາກຂັ້ນມັດທະຍົມ ແລະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ທົ່ວສະຫະ
ລັດ. ເຂົາເຈົ້າພາກັນສູ້ທົນສຳເລັດການສຶກສາຢູ່ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະບັດນີ້ຈະ
ພາກັນອອກໄປປະກອບວິຊາອາຊີບ ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາເພື່ອສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮື່ອງ.
ອີງຕາມສະຖິຕິສູນກາງສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2016 ຫາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາມີນັກສຶກສາ
ສຳເລັດການຮຽນທັງໝົດ 4 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ. ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນມີຂັ້ນອະນຸປີຍາ 1 ລ້ານ 2
ແສນ 9 ໝື່ນຄົນ 2 ລ້ານ 3 ໝື່ນຄົນສຳເລັດປະລິນຍາຕີ 982 ພັນຄົນ ສຳເລັດປະລິນຍາ
ໂທ ແລະອີກ 2 ແສນ 9 ພັນຄົນສຳເລັດປະລິນຍາເອກ. ແຕ່ສຳລັບປີສົກປີ 2017 ຫາ
2018 ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍປັນທາງການເທື່ອ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ວີໂອເອ ປື້ມປິຕິຍິນດີ ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບລູກຫລານເຊື້ອສາຍ
ລາວຄົນນຶ່ງຄື ຍານາງແຄັຕເທີຣິນ ເພັດຊົມພູ ອາຍຸ 28 ປີ ຫາກໍສຳເລັດການສຶກສາປະ
ລິນຍາເອກຝ່າຍວິສະວະກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື Civil and Environmental Engi-
neering ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເວີຈີເນຍເທັກສ໌ ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດເວີຈີເນຍ. ຍານາງແຄັຕ
ເທິລີນ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງວິຊາທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ແລະຈະເລີ້ມປະກອບວິຊາອາຊີບເປັນນັກ
ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ແລະນໍ້າ ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເວີຈີ
ເນຍເທັກ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໂອກາດໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງຂອງເຍົາວະຊົນຢູ່ໃນສະຫະລັດມີຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ກ່າວໂດຍສະເພາະບັນດາເຊື້ອສາຍລາວອາເມຣິກາ. ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ພາກັນພິ
ສູດໃຫ້ເຫັນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ການສຶກສາຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ແລະ
ໜ້າສັນລະເສີນ. ຢູ່ໃນບັນຍາກາດສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຫຼາຍໆຄອບຄົວ ບັນດາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກ
ຄອງຍັງບໍ່ສາມາດຊາບໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິງ ແລະແນະນຳເຖິງການຮຽນຂອງພວກລູກໆໄດ້.
ຍານາງແຄັຕເທິລິນ ເພັດຊົມພູ ໄດ້ກ່າວເຖິງຊີວິດຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍ່ເປົ້າໝາຍ ແລະມານະ
ອົດທົນຂອງການເປັນນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດດັ່ງນີ້:
ບັນດາເຍົາວະຊົນເຊື້ອສາຍລາວອາເມຣິກາ ທີ່ເກີດໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຫຼາຍຄົນສາ
ມາດປາກເວົ້າພາສາລາວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ຫຼາຍໆຄົນສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາລາວແຕ່
ເວົ້າໄດ້ໜ້ອນນຶ່ງ ແລະຫຼາຍໆຄົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບເລ້ືອງ
ນີ້. ບັດນີ້ເຮົາມາຟັງການໂອ້ລົມເປັນພາສາລາວກັບຍານາງແຄັຕເທິຣິນ ນ້ອຍນຶ່ງວ່າເປັນ
ຫັຍງ ຍານາງຈຶ່ງສາມາດປາກພາສາລາວໄດ້ດີ ແລະຍັງມັກກິນອາຫານລາວອີກດ້ວຍ
ຊຶ່ງແຄຕເທິຣິນ ໄດ້ກ່າວສະຫລຸບຕໍ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້.
ຂອບໃຈແຄັຕເທິຣິນ ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ ຜົນສຳເລັດການສຶກສາຜ່ານທາງວິທະຍຸ
ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ແລະຂໍໃຫ້ແຄັຕເທິຣິນ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ
ແລະມີຊີວິດອັນເບີກບານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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