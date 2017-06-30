ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທໍາອິດ ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ ໃນການປະຕິບັດຕາມຄໍາໝັ້ນສັນຍາສໍາຄັນສອງຢ່າງຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ
ທຣໍາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃນເວລາໂຄສະນາຫາສຽງ ຊຶ່ງກໍຄືການຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍທີ່
ເຮັດໃຫ້ມີການລົງໂທດຢ່າງເຂັ້ມງວດຂຶ້ນຕໍ່ພວກເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຖືກຕ້ອງ
ແລ້ວກັບຄືນມາອາເມຣິກາອີກ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກເນລະເທດ ແລະຕັດງົບປະມານຂອງລັດ
ຖະບານກາງຕໍ່ເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ບ່ອນຫລົບໄພແກ່ພວກກ່ຽວອາໄສຢູ່.
ດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງ 257 ຕໍ່ 167 ສະພາຕໍ່າສະຫະລັດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດ
ໝາຍ "Kate's Law," ຊຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຊື່ ຕາມຊື່ນາງ Kate Steinle ອາຍຸ 32 ປີ ທີ່ຖືກຍິງຕາຍ
ຢູ່ໃນນະຄອນ San Francisco ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2015. ທ້າວ Juan Francisco
Lopez-Sanchez, ອາດຊະຍາກອນທີ່ຖືກເນລະເທດຫ້າເທື່ອ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນຄາດຕະກອນ ແລະຂໍ້ກ່າວຫາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດຍິງສັງຫານທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ.
ຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາຕໍ່າ ຈະລົງໂທດຈໍາຄຸກໜັກຂຶ້ນ ຕໍ່ພວກເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກະສານ ຖືກຕ້ອງ ທີ່ກັບຄືນມາສະຫະລັດອີກ ຫລັງຈາກຖືກເນລະເທດແລ້ວ.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ສະພາຕໍ່າຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ "ກົດໝາຍບໍ່ໃຫ້ມີບ່ອນຫລົບໄພແກ່
ພວກອາຊະຍາກອນ" ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 228 ຕໍ່ 195 ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງຕ່າງໆທີ່ຖືກ
ເອີ້ນວ່າ ເປັນເມືອງໃຫ້ບ່ອນຫລົບໄພແກ່ພວກກ່ຽວ ບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານກາງ
ແລະເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານກາງໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາເມືອງດັ່ງ
ກ່າວປະຕິບັດຕາມການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍດ້ານການຄົນເຂົ້າເມືອງໄດ້.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສະບັບທໍາອິດດັ່ງກ່າວ ໂດຍການຂຽນ
ຂໍ້ຄວາມລົງໃນ Twitter ວ່າ “ຂ່າວດີ ສະພາຕໍ່າຫາກໍ່ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ KatesLaw.
ຫວັງວ່າ ສະພາສູງຈະເຮັດແບບດຽວກັນນີ້."
ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນລະ
ຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ແລະມັກຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ໄດ້
ຮັບເຄາະຮ້າຍ ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ຢູ່ໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ເພື່ອຫາສຽງຂອງທ່ານໃນແຫ່ງ
ຕ່າງໆ.
ຢູ່ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພັກ ເພື່ອຮັບເອົາການແຕ່ງຕັ້ງຂອງພັກຣີ
ພັບບລິກັນ ໃຫ້ເປັນຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ທ່ານທຣໍາ
ໄດ້ເນັ້ນຄົນໃຫ້ຮູ້ເຖິງເລື່ອງລາວຂອງນາງ Sarah Root, ອາຍຸ 21 ປີ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່
ເມືອງ Omaha ລັດ Nebraska ໃນເດືອນມັງກອນ 2016 ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ພາຫະ
ນະຄັນນຶ່ງ ຕໍາລົດຂອງລາວຢູ່ໄຟແດງ. ອີງຕາມຕໍາຫລວດປະຕິບັດການກວດຄົນເຂົ້າ
ເມືອງແລະພາສີ ທ້າວ Eswin Mejia ຜູ້ເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍຈາກຮອນດູຣາດ ແມ່ນ
ຜູ້ທີ່ທາງການຕ້ອງການຕົວ ໃນຄະດີການເຮັດລົດຕໍາຄົນຕາຍດັ່ງກ່າວ. ທ້າວ Mejia ຖືກ
ກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ກະທໍາຜິດ ໃນຖານຂັບລົດຂະນະທີ່ມີຄວາມມືນເມົາຈາກການດື່ມເຫລົ້າ
ແຕ່ວ່າໄດ້ຖືກປ່ອຍ ຍ້ອນມີການປະກັນຕົວ ແລະຕໍ່ມາກໍໄດ້ຫາຍຕົວໄປ. ລາວຍັງບໍ່ທັນຖືກ
ຈັບໄດ້ເທື່ອ.
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