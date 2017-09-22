ກອງທັບປາກິສຖານກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກການຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີຂ້າມ
ຊາຍແດນເມື່ອຄືນແລ້ວນີ້ ໂດຍອິນເດຍ ຢູ່ໃນແຄວ້ນ Kashmir ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ
ນັ້ນ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຫົກຄົນ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໂຄສົກຂອງກອງທັບປາກິສຖານ ພົນຕີ Asif
Ghafoor ກ່່າວວ່າ 26 ຄົນ ຮວມທັງແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນອັນທີ່
ທ່ານຮ້ອງວ່າ ການຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນຂອງອິນເດຍ “ໂດຍບໍ່ມີການ
ທ້າທາຍເກາະຜິດ” ໃສ່ໝູ່ບ້ານ Charwa ແລະ Harpal ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ ປາກິສຖານ.
ເຫດຮ້າຍເທື່ອຫລ້າສຸດໃນເຂດພູຫິມະໄລທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະ
ທີ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານ Shahid Khaqan Abbasi ກ່່າວຢູ່ໃນຄຳປາ
ໄສຂອງທ່ານ ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າ ອິນເດຍໄດ້ລະເມີດ
ສິດທິດມະນຸດຫລາຍຄັ້ງຢູ່ໃນແຄວ້ນ Kashmir ສ່ວນທີ່ເປັນຂອງອິນເດຍ.
“ປາກິສຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາໆຊາດ ທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບການກະທຳຄວາມຜິດ
ຂອງອິນເດຍ ໃນເຂດຍຶດຄອງຢູ່ແຄວ້ນ Kashmir. ພວກເຮົາຮ້ອງຂໍໃຫ້ເລຂາທິການ
ໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດແລະຫ້ອງການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ສິດທິມະນຸດສົ່ງ ຄະນະກຳມາ
ທິການສືບສວນໄປຍັງເຂດຍຶດຄອງຢູ່ແຄວ້ນ Kashmir ເພື່ອກວດພິສູດເບິ່ງລັກສະນະ
ແລະຂອບເຂດ ໃນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ຂອງອິນເດຍ ທຳການລົງໂທດພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະຊ່ວຍບັນເທົາແກ່ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.”
ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ກອງທັບປາກິສຖານກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທະຫານອິນເດຍໄດ້ຍິງ
ໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນສັງຫານພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນ. ອີງຕາມ ຖະແຫລງການ
ຂອງກອງທັບແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ອິນເດຍຕໍ່ການຍິງໂຈມຕີກັນດ້ວຍປືນໃຫຍ່
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານ Charwa.
ການຍິງໂຈມຕີກັນດ້ວຍປືນໃຫຍ່ແບບນີ້ ມັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນແຄວ້ນ Kashmir ທີ່ໄດ້ເປັນ
ສາເຫດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດສົງຄາມສອງຄັ້ງ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດສາມຄັ້ງ ລະ ຫວ່າງສອງປະເທດມທະຫາອຳນາດນິວເຄລຍ ນັບແຕ່ປີ 1947 ເປັນຕົ້ນມາຊຶ່ງເປັນປີທີ່ປະເທດທັງສອງ
ໄດ້ຮັບເອກກະລາດຈາກອັງກິດ.
ແຄວ້ນ Kashmir ໄດ້ຖືກແບ່ງກັນລະຫວ່າງປາກິສຖານ ແລະອິນເດຍ ແຕ່ປະເທດທັງ
ສອງຕ່າງກໍອ້າງເອົາກຳມະສິດທັງໝົດ.
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