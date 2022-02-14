ທ່ານກາຊາຍ ກ່າວວ່າ ການຢຶດເງິນໂດຍສະຫະລັດ 'ເປັນຄວາມໂຫດຮ້າຍ' ຕໍ່ຊາວອັຟການິສຖານ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີຂອງອັຟການິສຖານ ທ່ານຮາມິດ ກາຊາຍ ເຂົ້າຮ່ວມກັບກຸ່ມຕາລິບານທີ່ປົກຄອງປະເທດ ໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອຜັກດັນໃຫ້ສະຫະລັດພິຈາລະນາໃນການຕັດສິນໃຈ ມອບເງິນຂອງປະເທດຂອງທ່ານໃຫ້ເຄິ່ງນຶ່ງ ໃນ
ຈໍານວນປະມານ 7 ຕື້ໂດລາ ເຊິ່ງຖືກກັກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປັນເງິນສຳຮອງ ສຳລັບມອບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຄາະຮ້າຍໃນການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001.
ທ່ານກາຊາຍ ກ່າວຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລວ່າ “ປະຊາ ຊົນຊາວອັຟການິສຖານ ຂໍແບ່ງປັນຄວາມເຈັບປວດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຄົນທີ່ພວກເຂົາຮັກ ທີ່ເສຍຊີວິດຈາກການເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ຢ່າງໃດກໍຕາມ “ປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານກໍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄືກັນກັບຄົນທີ່ເສຍຊີວິດເຫຼົ່ານັ້ນ,” ທ່ານກາຊາຍກ່າວ. “ການກັກເງິນຫຼືການຢຶດເງິນຈາກປະຊາ ຊົນຊາວອັຟການິສຖານໃນຊື່ນັ້ນ ມັນເປັນຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາ, ບໍ່ເປັນທໍາ ແລະເປັນ ຄວາມໂຫດຮ້າຍ ຕໍ່ຊາວອັຟການິສຖານ.”
ທະນາຄານ Da Afghanistan Bank, ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ ໄດ້ຝາກເງິນໄວ້ ຢູ່ທີ່ທະນາຄານກາງ ຂອງສະຫະລັດ ໃນລັດນິວຢອກ. ເງິນດັ່ງ ກ່າວໄດ້ຖືກກັກໄວ້ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາໃນປີແລ້ວນີ້ ເມື່ອລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະຫະລັດພັງທະລາຍລົງ ແລະກຸ່ມຕາລິບານກໍເຂົ້າຢຶດຄອງປະເທດ.
ນັກວິຈານກ່າວວ່າ ການທີ່ສະຫະລັດກັກເງິນຂອງອັຟການິສຖານນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ຍິ່ງຊຸດໂຊມລົງໄປອີກ ໃນປະເທດທີ່ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງພາຍໃນ ແລະເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີ່ເພິ່ງພາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນານາຊາດ ເຂົ້າສູ່ການຫຼົ້ມສະຫຼາຍ.
ໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວນີ້, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງລະດັບສູງ ໂດຍຮຽກຮ້ອງທະນາຄານຈົ່ງຈັດສັນເງິນທີ່ຖືກກັກນັ້ນ ໃນຈໍານວນ 3 ຕື້ 500 ລ້ານໂດລາໃຫ້ເປັນກອງທຶນເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ. ສ່ວນເງິນ 3 ຕື້ 500 ລ້ານໂດລາທີ່ເຫຼືອນັ້ນ ຈະຕ້ອງເກັບໄວ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພື່ອເປັນເງິນທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍສໍາລັບການຟ້ອງຮ້ອງຂອງຄອບ ຄົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນສະຫະລັດກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຍັງຄົງດໍາເນີນງານຕາມ ຂັ້ນຕອນ ຢູ່ໃນສານຂອງສະຫະລັດ.
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