ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຫດລະເບີດສະຫຼະຊີບຢູ່ນອກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຈຳນວນນຶ່ງ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການໂຈມຕີມີຂຶ້ນໃກ້ກັບບ່ອນກວດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນຂະນະທີ່ພວກພະນັກງານຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວພວມເລີກການ ເພື່ອກັບບ້ານ.
ໂຄສົກຂອງຕຳຫຼວດທີ່ຕາລີບານແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານຄາລີດ ຊາດຣານ ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 3 ຄົນແມ່ນຮວມຢູ່ໃນຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຂອງອີຕາລີທີ່ມີຊື່ວ່າ EMERGENCY ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສູນກາງຜ່າຕັດຂອງຕົນ ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ມີຄົນເຈັບ 12 ຄົນເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ ຮວມທັງເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ອີກ 2 ຄົນເສຍຊີວິດເວລາໄປຮອດ.
ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນຖືສິນອົດ ຣາມາດານ ຂອງຊາວມຸສລິມ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນອາທິດແລ້ວຢູ່ອັຟການິສຖານ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.