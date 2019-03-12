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​ກາ​ບູ​ລ ປະ​ຕິ​ເສດ​ລາຍ​ງານ ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ຜູ້ກໍ່​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລິ​ບານ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຢູ່ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ບໍ່​ແມ່ນ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ

ພາບ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ FBI, ​ທ່ານ Mullah Omar ຢູ່ໃນ​ປ້າຍປະ​ກາດ​ການ​ຕ້ອງ​ການ​ຕົວ

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່ລາຍ​ງານ ການ​ສືບ​ສວນ​ໃໝ່ ທີ່​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ທີ່​ໄດ້ກ່າວ​ອ້າງ​ວ່າ ​ຜູ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລິ​ບານ, ທ່ານ Mulllah Mohammad Omar, ໃຊ້​ຊີ​ວິດໃນຊຸມ​ປີ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ ​ຢູ່ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ບໍ່​ແມ່ນ​ໃນປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດເພື່ອນ​ບ້ານ​ ນັ້ນ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ທັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແມ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ວ່າທ່ານ Omar ໄດ້ໜີ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ກອງ​ກຳ​ລັງປະ​ສົມ​ ນຳ​ພາ​ໂດຍສະ​ຫະ​ລັດ ຂັບ​ໄລ່​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ​ອອກ​ຈາກ​ອຳ​ນາດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກາ​ບູ​ລ ທີ່​ໃຫ້​ບ່ອນ​ຫລົບ​ລີ້​ແກ່​ພວກຜູ້​ນຳກຸ່ມອາ​ລ ກາ​ອີດາ ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້​ບົງ​ການ ໃນ​ການໂຈມ​ຕີກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ເມື່ອເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2001 ນັ້ນ.

“ເລື້ອງ​ລາວ​ທີ່​ຫາ​ກໍ​ມີ​ການ​ລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ​ກໍແມ່ນ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນໆ
ແມ່ນໄດ້​ເວົ້າ​ຜິດ​ໄປ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຢູ່​ໃນລາຍ​ງານ​ຂອງພວກນັກ​ຊ່ຽວຊານຈາ​ກສູນ
Zomia ຢູ່​ນະ​ຄອນນິວຢອກ.

ສະ​ຖານ​ທີ່​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ Mullah Omar ອາ​ໄສ​ຢູ່ ຈາກ​ປີ 2001-2013
ສະ​ຖານ​ທີ່​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ Mullah Omar ອາ​ໄສ​ຢູ່ ຈາກ​ປີ 2001-2013

ລາຍ​ງານ​ໂດຍສູນ Zomia ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ພົບ​ຂອງ​ຕົນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແລ້ວ ​ຢູ່ໃນ​ປື້ມ ໂດຍ​ນັກ​ຂ່າວ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ ທ່ານ Bette Dam “ການ​ຊອກ​ຫາ​ສັດ​ຕູ,” ທີ່ໄດ້ຕີ​ພິມ ໃນ​ເນ​ທີ​ແລນ ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ, ​ຊຶ່ງທ່ານ ດາມ ແມ່ນ​ໄດ້​ລາຍງານ​ຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2006.
“ຫຼັງ​ຈາກປີ 2001, ທ່ານມູ​ລາ Omar ແມ່ນ​ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ຍ່າງ​ກ້າວ ​ເຂົ້າໄປ​ໃນ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ
​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ, ແລະ​ໄດ້​ລີ້​ຊ່ອນຢູ່ໃນ​ປະ​ເທດ​ຕົນ​ເອງແທນ ແລະ​ໃນ​ເວ​ລາ 8 ປີ ທ່ານ​ໄດ້ພັກອາ​ໄສບໍ່​ເທົ່າ​ໄດ​ໄມ​ລ໌ ຢູ່ໃນເຂດປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ມີ​ທະ​ຫານ​ເປັນ​ພັນໆ​ຄົນ​ນັ້ນ,​” ນັ້ນ​ຄື​ການ​ສະ​ຫລຸບ​ຂອງ​ລາຍ​ງານ​.

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