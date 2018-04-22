ຜູ້ລະເບີດສະຫລະຊີບ ຄົນນຶ່ງ ໂຈມຕີ ສູູນແຈກຢາຍ ບັດປະຈຳໂຕເພື່ອການລົງຄະແນນສຽງ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ

ຜູ້ລະເບີດສະຫລະຊີບຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຖະລົ່ມສູນກາງແຈກຢາຍບັດປະຈຳໂຕ ເພື່ອໃຊ້ສິດ
ອອກສຽງ ຂອງຊາວອັຟການິສຖານ ໃນວັນເຊົ້າວັນອາທິດມື້ນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ
ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 31 ຄົນ ແລະບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 56 ຄົນ.
ທ່ານ ນາຈີບ ແດນິສ ໂຄສົກ ກຊ ພາຍໃນໄດ້ບອກ ວີໂອເອ ວ່າ ພວກຜູ້ຄົນໄດ້ພາກັນຢືນ
ລໍຖ້າເປັນແຖວຢູ່ຂ້າງນອກສູນກາງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບເອົາບັດ ຕາສກິຣາ ອັນເປັນບັດ
ປະຈຳໂຕ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະພາໃຫ້ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ ເວລາຜູ້ລະເບີດ
ໄດ້ບີບຄະນວນລູກແຕກທີ່ມັດອ້ອມໂຕຂອງເຂົາຢູ່ນັ້ນ.
ທາງໂຮງພະຍາບານໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງສະພາບການຂອງຄົນເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ ສິບຄົນ
ນັ້ນວ່າ “ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ ອັບດຸລລາ ອັບດຸລລາ ຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ປະນາມການ
ໂຈມຕີ “ກໍ່ການຮ້າຍ” ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ສູນກາງທີ່ຈັດໃສ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ
ກາບູລ ນັ້ນ.
ທ່ານ ອັບດຸລລາ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີທາງການຂອງທ່ານວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢືນຢູ່ຄຽງ
ຄູ່ກັບພວກທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະທັງຫຼາຍ ຈາກການກະທຳທີ່ຂີ້ຂາດຕາຂາວນິີ້. ການຕັດສີນ
ໃຈ ໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ຍຸຕິທຳ ແລະໂປ່ງໄສຂອງພວກເຮົາຈະມີສືບຕໍ່ໄປ ແລະ
ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ຜາບແພ້ຄວາມປະສົງ ຂອງປະຊາຊົນ
ອັຟການິສຖານ ໄດ້.”
ປະທານາທິບໍດີ Ashraf Ghaniໄດ້ເປີດໃຫ້ມີການລົງທະບຽນປ່ອນບັດໃນສັບປະດາ
ແລ້ວນີ້ ປ່ອຍໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງອິດສະຫຼະໄດ້ ກະກຽມບັນຊີຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງ ສຳລັບໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະທ້ອງຖິ່ນ 20 ແຫ່ງ ໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່
ຈະມາເຖິງ. ເທື່ອນີ້ຈະເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງ ອັຟການິສຖານ ທີ່ການ
ເລືອກຕັ້ງຈະມີຂຶ້ນ ໂດຍຖືເອົາບັນຊີຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຢ່າງເປັນທາງການເປັນ
ພື້ນຖານ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໄດ້ມີລະເບີດແຕກຂຶ້ນ
ຢູ່ເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງ ແບກລັນ ທາງພາກເໜືອ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍຫົກ
ຄົນ ອິງຕາມລາຍງານທີ່ອອກມາ ໃນຕອນຕົ້ນໆນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ