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ຊຸມຊົນລາວ ໃນຕ່າງແດນ ສູນເສຍທ່ານໝໍ ຄົນສຳຄັນ ດຣ. ກາບແກ້ວ ສຸວັນລາສີ

ດຣ. ກາບແກ້ວ ສຸວັນລາສີ

ຊຸມຊົນລາວໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ຢູໂຣບ ແລະສະຫະລັດອາເມຣິກາພາກັນສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ຂ່າວການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງ ດຣ. ກາບແກ້ວ ສຸວັນລາສີ ທ່ານໝໍລາວທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ. ເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸດ ນັກປະພັນເພງລາວ ທີ່ປະເທດແບລຈ້ຽມ ຊຶ່ງເປັບບຸກຄົນນຶ່ງ ທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະກໍເຄີຍປະສານງານກັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງເພງເລື້ອງດົນຕີ ກັບ ດຣ. ກາບແກ້ວ ກ່າວວ່າ:

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ເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸດ ກ່າວເຖິງ ດຣ. ກາບແກ້ວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າຄຳຜາຍ ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນກໍຢູ່ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ ແຕ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ແບລ ຈ້ຽມຫຼັງຈາກແຕ່ງງານແລ້ວ ກ່າວວ່າ ດຣ. ກາບແກ້ວ ນອກຈາກເປັນບຸກຄົນທີ່ກວ້າງຂວາງແລະເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີໃນສັງຄົມລາວແລ້ວເພິ່ນຍັງເປັນທ່ານທີ່ໃຫ້ການດູແລແກ່ພວກພະສົງອີກດ້ວຍທີ່ວັດລາວ ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງນຳດ້ວຍ.

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ເຈົ້າຄຳຜາຍ ກ່າວເຖິງບົດບາດ ດຣ. ກາບແກ້ວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ດຣ. ກາບແກ້ວ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ໃນວັນທີ 17 ເມສາຜ່ານມານີ້. ລາຍງານຂ່າວຫຼາຍກະແສແຈ້ງວ່າ ທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນຕິດໂຄວິດ-19 ຈາກຄົນປ່ວຍ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເທື່ອ. ຖະແຫຼງການຂອງທີມແພດລາວກ່າວວ່າ ດຣ. ກາບແກ້ວໄດ້ເປັນປະທານຈັດງານພົບປະສັງສັນແພດລາວ ທຸກລຸຸ້ນ ທຸກຂະແໜງ ທຸກທະວີບຄັ້ງທີ 4 ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ແລະເພິ່ນຍັງໄດ້ເປັນນຶ່ງ ໃນຄະນະທີ່ປຶກສາແພດລາວຄັ້ງທີ 3 ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃນປີ 2017.

ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ ສຸ​ວັນ​ລາ​ສີ ເປັນຊາວບ້ານໆ​ຂີ້​ນາກ ເມືອງນາ​ຄະ​ບຸ​ຣີ ແຂວງສີ່ພັນດອນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດຝ​ຣັ່ງ ເມື່ອ​ປີ 1975 ​ສຳ​ເລັດ​ປະລິນ​ຍາ​ເອກຝ່າຍ​ການ​ແພດ ແລະ​ປິ່ນ​ປົວຜູ້​ຄົນ​ມາດົນ​ກວ່າສາມ​ທົດ​ສະ​ວັດ​.

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