ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດ ເລີ້ມຕົ້ນການສະຫລອງບຸນຂອບຄຸນ
ພະເຈົ້າ ຫລື Thanksgiving ຂອງທ່ານ ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນຄືນອີກ
ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນອິດສະຫລະຂອງລະບົບຕຸລາການຂອງປະເທດ.
ຢູ່ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບພວກທະຫານ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນວັນ
ພະຫັດວານນີ້ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ເວົ້າວ່າ ສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງ ຢູ່ໃນລັດ
ຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ກາຍມາເປັນ "ອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຕໍ່ຝ່າຍຂອງພວກເຮົາ."
ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນມີຂຶ້ນ ນຶ່ງມື້ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານ ແລະ
ປະທານສານສູງສຸດ, ທ່ານຈອນ ໂຣເບີດສ໌ (John Roberts) ໄດ້ສົນທະນາກັນແບບ
ພິເສດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນອິດສະຫລະຂອງຝ່າຍຕຸລາການຂອງລັດຖະບານກາງ, ໂດຍ
ທີ່ທ່ານ ໂຣເບີດສ໌ ຕຳໜິທ່ານທຣຳຢ່າງໜັກ ກ່ຽວກັບເລື້ອງທີ່ເພິ່ນຕ້ອງຕິຜູ້ພິພາກສາ
ທີ່ບໍ່ຕັດສິນຄະດີ ໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານຊະນະນັ້ນ ວ່າເປັນ "ຜູ້ພິພາກສາຂອງທ່ານ
ໂອບາມາ."
ທ່ານ ໂຣເບີດສ໌ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນໂດຍການຕຳໜິປະທານາທິບໍດີ ຢ່າງເປີດເຜີຍແບບບໍ່
ຄ່ອຍມີ ຊຶ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ ຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຜິດຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງລະບົບຕຸລາການ.
"ພວກເຮົາບໍ່ມີຜູ້ພິພາກສາຂອງທ່ານໂອບາມາ ຫລືຜູ້ພິພາກສາທ່ານຂອງທ່ານທຣຳ, ຂອງ
ທ່ານບຸສ (Bush) ຫລື ຂອງທ່ານຄລິນຕັນດອກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານ ໂຣເບີດສ໌
ທີ່ກ່າວໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າແບບກົງໆ ຢູ່ໃນຄຳຖະແຫລງອັນນຶ່ງ. ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ສິ່ງທີ່
ພວກເຮົາມີກໍຄື ກຸ່ມຜູ້ພິພາກສາທີ່ໄດ້ອຸທິດຕົນແບບພິເສດສຸດ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້
ໄດ້ ໃນລະດັບທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ປາກົດໂຕຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນ. ລະບົບສານຍຸຕິທຳແບບອິດສະຫລະເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນເປັນ
ສິ່ງນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນຮູ້ສຶກຂອບໝົກ ຂອບໃຈ ທີ່ເຮົາໄດ້ມີ."
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການທີ່ປະທານາທິບໍດີຄົນໃດຄົນນຶ່ງ ຈະຕຳໜິຜູ້ພິພາກສາເປັນການສ່ວນ
ຕົວນັ້ນ ແມ່ນເປັນເລື້ອງບໍ່ຄ່ອຍມີກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ ຕອບໂຕ້ຄືນໂດຍການ
ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສຕໍ່ພວກຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍຜູ້ທີ່ເປັນປະ
ທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ແລະຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາສູງນັ້ນ.
"ຂໍໂທດ ປະທານສານສູງສຸດ ຈອນ ໂຣເບີດສ໌ (John Roberts), ແຕ່ວ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວ ທ່ານ
ກໍມີ 'ຜູ້ພິພາກສາຂອງໂອບາມາ,' ອີ່ຫລີ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ມີມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງໄປ
ຈາກຄົນທີ່ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ ເຮົາ. ມັນຈະເປັນການດີຫລາຍ
ຖ້າຫາກສານເຂດ 9 ຫາກແມ່ນ 'ລະບົບສານຕຸລາການທີ່ເປັນອິດສະຫລະ,' ທີ່ແທ້ຈິງ,
ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ທີ່ສົ່ງຈາກບ້ານພັກຕາກອາກາດ
ມາ-ອາ-ລາໂກ (Mar-a-lago) ຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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