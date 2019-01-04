ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ເລີ້ມການສືບສວນກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານຣາຍອັນ ຊິງກີ (Ryan Zinke) ໄດ້ຕົວະຄະນະສືບສວນຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼືບໍ່.
ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ລາຍງານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພາກສ່ວນການສືບສວນທາງອາຍາຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ເລີ້ມການສືບສວນ ກ່ຽວກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້.
ທ່ານຊິງກີ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕົວະຄະນະສືບສວນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລະເມີດຈັນຍາບັນແລະລາຍງານໄດ້ມີການຮົ່ວໄຫຼໂດຍພວກທີ່ຫວັງຈະທຳລາຍຊື່ສຽງຂອງທ່ານ.
ການປະພຶດໃນທາງສ່ວນຕົວແລະການຕັດສິນໃຈໃນການບໍລິຫານງານຂອງທ່ານ ໄດ້ພາໃຫ້ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຕຳແໜ່ງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຫຼືບໍ່ ທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ມີການສືບສວນຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄັ້ງ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄັ້ງໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນພົບວ່າທ່ານບໍ່ມີຄວາມຜິດ.
ອະດີດສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດມອນຕານາ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນເວລາເກືອບ 2 ປີທ່ານນີ້ ໄດ້ລາອອກບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ກ່ອນທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດຈະເຂົ້າຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ.
ໃນຖານະ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງດູແລດິນຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະພວກສັດປ່ານັ້ນ ທ່ານຊິງກີໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຕ່າວປີ້ນຄືນລະບຽບການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຈຳນວນນຶ່ງ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ ການພັດທະນາພະລັງງານ ຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ຄຳຖາມຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງທ່ານນັ້ນ ແມ່ນຕິດຕາມທ່ານຕະຫຼອດເວລາໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ.
ອົງການກວດສອບພາຍໃນ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທີ່ສືບສວນກ່ຽວກັບການພົວພັນຂອງທ່ານຊິງກີ ໃນການຕົກລົງເລື້ອງທີ່ດິນ ຢູ່ລັດມອນຕານາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍທ່ານເດວິດ ລີຊາ (David Lesar) ປະທານບໍລິສັດບໍລິການບໍ່ນ້ຳມັນຮາລີເບີຕັນ.
ຫ້ອງການຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປໄດ້ສົ່ງການສືບສວນດັ່ງກ່າວນີ້ໄປໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກະທຳຄວາມຜິດ. ທ່ານຊິງກີອະດີດໜ່ວຍກ້າຕາຍເນວີຊຽລ (Navy SEAL) ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດຫຍັງ.
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