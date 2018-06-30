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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ເດັກນ້ອຍອາດ ຖືກ​ຂັງ​​ດົນ​ກວ່າ​​ເກົ່າ ຖ້າເອົາ ໄປຂັງໄວ້ກັບ ​ພໍ່ແມ່ ຂອງເຂົາ ທີ່ເຂົ້າມາ ສຫລ ຜິດກົດໝາຍ ນັ້ນ

ພາບສູນກັກຂັງທີ່ໃຊ້ເຕັ້ນເພື່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຄອບຄົວທີ່ຖືກເອົາພາກຈາກກັນຢູ່ດ່ານເຂົ້າເມືອງ ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 ໃນເມືອງແຟບເບັນສ໌ (Fabens) ລັດເທັກຊັສ

ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ​ເວົ້າວ່າ ການ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ສານ​ທີ່​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ ລັດຖະບານ​ເອົາ​ເດັກນ້ອຍ ​ແລະ​ຄອບຄົວ​ຂອງພວກ​ເຂົາ ທີ່​ຖືກ​ເອົາ​ພາກ​ຈາກ​ກັນ ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ສະຫະ
ລັດໄປ​ໄວ້​ຢູ່​ນໍາ​ກັນຄືນ​ອີກ​ນັ້ນ ອາດ​ຈະ​ພາ​ໃຫ້​ເດັກນ້ອຍ ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ໄວ້​ດົນ​ກວ່າໄລຍະ​ເວ
ລາ​ທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້.

ກະຊວງ​ຍຸຕິທໍາກ່າວ​ຢູ່ໃນ​ເອກະສານ​ຕັດສິນຂອງສານ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ "ລັດຖະບານ​
ຈະ​ບໍ່ເອົາຄອບຄົວ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ກັນ ​ແຕ່​ວ່າ​ຈະ​ຂັງ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຢູ່​ນໍາ​ກັນ​ໃນ​ຊ່ວງໄລຍະ​ທີ່​ດໍາ​ເນີນ​ຂະ​ບວນການ​ຍຸຕິ​ທໍາ​ເມື່ອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກຈັບ​ກຸ​ມຢູ່​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ ຫລື​ລະຫວ່າງ​ກາງຂອງ​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ.”

ຄອບຄົວອາດ​ຈະ​ຖືກ​ຂັງ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ເດືອນ ຫລື​ແມ່ນກະທັ້ງ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ປີ
ຍ້ອນ​ວ່າ​ມີ​ຄະດີ​ພວກ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ຍັງ​ຄ້າງ​ຢູ່ ​ຕັ້ງຫລາຍພັນຄະດີ ຢູ່​ໃນ​ລະບົບຂອງ​ສານ.

ການ​ຕົກລົງຂອງສານ​ລັດຖະບານ​ກາງທີ່​ເອີ້ນກັນ​ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຟລໍ​ສ໌ ຫລື Flores
Agreement ບໍ່ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ກັກ​ຂັງ​ເດັກນ້ອຍນານ​ເກີນ 20 ມື້.

ຜູ້​ພິພາກສາ​ເຂດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ເມືອງ​ແຊນ​ດີ​ອາ​ໂກ ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ຜ່ານ​ມາວ່າ ຄອບຄົວທີ່​ຖືກ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ກັນ ຕ້ອງ​ໄດ້ ​ເອົາກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຢູ່​ນໍາ​ກັນ
​ພາຍ​ໃນ 30 ວັນ ​ແລະ​ເດັກນ້ອຍ​ທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຕ້ອງ​ເອົາ​ໄປ​ຢູ່​ນໍາ​ຄອບຄົວ​ພາຍ
​ໃນ 2 ອາທິດ.

ລັດຖະບານ​ເວົ້າວ່າ "​ພວກ​ພິພາກສາ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກຮ່ວມ​ກັນ ​ເພື່ອ​ຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ກັກ​ຂັງ
ພໍ່​ແມ່​ກັບ​ລູກນ້ອຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ​ພ້ອມ​ກັນ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້ານັ້ນ​ໄດ້. ຕ້ອງ​ໄດ້
​ມີ​ການ​ດັດ​ແກ້​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຟລໍ​ສ໌ ຫລື Flores Agreement ​ແມ່ນ​ເໝາະສົມ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ
​ບັນຫານີ້."

ພວກ​ເຈົາໜ້າທີ່​ເວົ້າວ່ ມີ​ເດັກນ້ອຍປະມານ 2,000 ກໍາລັງ​ລໍຖ້າ​ໄປ​ຢູ່​ນໍາ​ກັນ​ກັບ​ພໍ່​ແມ່​
ຂອງພວກ​ເຂົາ.

ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ຫລາຍ​ຄົນຮູ້​ສຶກບໍ່ດີ​ໃຈ​ທີ່​ເຫັນ​ພາບ​ທີ່​ສາຍ​ອອກ​ໃນ​ໂທລະ​ພາບ ​ໃຫ້​ເຫັນ
​ວ່າ ຄອບຄົວ​ທັງຫລາຍ​ຖືກເອົາ​ໄປພັດ​ພາກ​ຈາກກັນ ​ແລະ​ລູກ​ຂອງ​ພວກ ​ເຂົາ​ເຈົ້າຖືກ​ຂັງ
ໄວ້ໃນ​ “ກົງ​” ຢູ່ສາງ.

​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ຈະ​ມີ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ລວມທັງ ​ໃນ​ນະຄອນ
ຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ເພື່ອ​ຄັດຄ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແບບ “ບໍ່ມີ​ການ​ຜ່ອນຜັນ”
ຫລື “zero-tolerance” ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ທຣໍາ.

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