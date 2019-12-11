ຫົວໜ້າຜູ້ກວດກາໃຫຍ່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ມີກຳນົດທີ່ຈະໄປໃຫ້ການ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການດ້ານຕຸລາການຂອງສະພາສູງ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງທ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຫລັກຖານໃດໆວ່າ ມີການລຳອຽງ ທາງການເມືອງ ຢູ່ໃນການເປີດການສືບສວນຂອງອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ຕໍ່ເລື້ອງການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານໄມເກີ ຮໍໂຣວິດສ໌ (Michael Horowitz) ໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານອອກມາ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ໂດຍທີ່ມີຜົນການສືບສວນ ທີ່ເປັນການປະຕິເສດຕໍ່ຄຳກ່າວອ້າງຢູ່ເລື້ອຍໆຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ເວົ້າວ່າການສືບສວນຂອງອົງການ FBI ເປັນການຊອກຫາຈັບຜິດ ໂດຍມີເຫດຜົນທາງການເມືອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຖືກປົດລົງຈາກຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມທ່ານ ທຣຳ ກໍຍັງຢືນຢັດວ່າ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວເປັນການຢືນຢັນໄດ້ວ່າ “ມີຄວາມພະຍາຍາມໂຄ່ນລົ້ມ" ລັດຖະບານທີ່ຮ້າຍແຮງໄປເກີນ ກວ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານເຄີຍຄິດໄວ້ນັ້ນອີກ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຕຳໜິຫົວໜ້າອົງການ FBI, ທ່ານ ຄຣິສໂຕຟເຟີ ເວຣ (Christopher Wray) ທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ອົງການຂ່າວ ABC ວ່າ ການສືບສວນ "ໄດ້ເປີດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານທີ່ມີເຫດມີຜົນ ແລະມີການອະນຸມັດທີ່ເໝາະສົມ." ທ່ານເວຣ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດອີກວ່າ ທ່ານ ຮໍໂຣວິດສ໌ (Horowitz) ໄດ້ພົບວ່າ ອົງການ FBI ໄດ້ເຮັດຜິດພາດຫລາຍຢ່າງໃນການສືບສວນນັ້ນ.
"ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນບົດລາຍງານໃດທີ່ຫົວໜ້າອົງການ FBI ຄຣິສໂຕຟເຟີ ເວຣ (Christopher Wray) ກຳລັງອ່ານຢູ່, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນບົດລາຍງານ ທີ່ຍື່ນໄປໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນດອກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
ທຣຳ ທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ. ທ່ານຂຽນເພີ້ມອີກວ່າ "ໂດຍທີ່ມີນິໄສແບບນັ້ນ, ລາວຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປັບປຸງອົງການ FBI ທີ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຢ່າງແຮງນັ້ນໄດ້ຈັກເທື່ອດອກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີພະນັກງານຊາຍ ແລະຍິງຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ດີເລີດເຮັດວຽກຢູ່ໃນນັ້ນກໍຕາມ!"
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ, ທ່ານວິລລຽມ ບາ ໄດ້ກ່າວຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບນັກຂ່າວພີດ ວິລລຽມສ໌ (Pete Williams) ຈາກອົງການຂ່າວ NBC ທີ່ອອກອາກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ອົງການ FBI ອາດຈະເຮັດວຽກ “ໂດຍມີຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ດີ” ຢູ່ກໍເປັນໄດ້ ໃນເວລາທີ່ອົງການດັ່ງກ່າວ ທຳການສືບສວນເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຣັດເຊຍຫຼືບໍ່ ນັ້ນ.
ທ່ານ ບາ ເວົ້າວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຖືກປັ່ນຫົວມາໄດ້ 3 ປີແລ້ວ ໂດຍອີງໃສ່ເລື້ອງທີ່ຂີ້ຕົວະຢ່າງສິ້ນເຊີງເລີຍຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຖືກເຜີຍແຜ່ອອກໄປ ແລະໂຄສະນາຊວນໃຫ້ເຊື່ອ ໂດຍອົງການຂ່າວທີ່ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດທັງສິ້ນເລີຍ." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ " ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນມີການກະທຳຜິດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ... ແລະມີການປະພຶດທີ່ລັບລີ້ ທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ອນຜັນໃຫ້ໄດ້ຢູ່ໃນອົງການ FBI."
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີເບິ່ງຄືຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດທີ່ເປັນການໂຕ້ແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານເອງແມ່ນມີການກະທຳທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດຈິງໃຈບໍ່ ຫລືເປັນການກະທຳໃນນາມທີ່ເປັນປະຈົບປະແຈງເອົາໃຈທ່ານທຣຳນັ້ນ ເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.