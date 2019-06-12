ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ຂໍຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ ອັງກິດ ສົ່ງຕົວຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວັບໄຊ
WikiLeaks ທ້າວ ຈູລຽນ ອາຊາງ ມາ ສະຫະລັດ ເພື່ອຮັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການເປີດເຜີຍເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ໂທລະເລກທາງການທູດລັບ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼ
ຂອງເອກະສານສົງຄາມ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງ
ຄານວານນີ້.
ການຂໍຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການສຳລັບການສົ່ງຕົວທ້າວ ອາຊາງ ໄດ້ຖືກສົ່ງເຖິງບັນ
ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັງກິດ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ກ່ອນວັນຂີດເສັ້ນ
ຕາຍທີ 11 ມິຖຸນາ ວານນີ້.
ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນກັບ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ
ນັ້ນ, ສະຫະລັດ ມີເວລາ 60 ວັນຈາກວັນທີ່ທ້າວ ອາຊາງ ຖືກຈັບ ເຊິ່ງແມ່ນວັນທີ 11
ເມສາທີຜ່ານມາ ເພື່ອຮ່າງຄຳຮ້ອງທາງການ ສຳລັບການມອບຕົວຂອງລາວ. ສົນທິ
ສັນຍາດັ່ງກ່າວຫ້າມບັນດາໄອຍະການ ສະຫະລັດ ຈາກການຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ ທ້າວ ອາ
ຊາງ ກ່ຽວກັບ ຄະດີອາຍາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວໃນການຮ້ອງຂໍ, ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂໍ້ກ່າວຫາ
ຕໍ່ທ້າວ ອາຊາງ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຢ່າງສູງ.
ນັກສ້າງໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີ ຊາວ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວ
ນັ້ນແມ່ນກຳລັງຖືກພະຍາຍາມນຳຕົວມາຮັບຂໍ້ກ່າວຫາ ໃນສານລັດຖະບານກາງຢູ່
ພາກເໜືອຂອງລັດ ເວີຈິເນຍ ທີ່ລາວໄດ້ເຮັດວຽກກັບອະດີດຜູ້ຊ່ຽວຊານກອງທັບບົກ
ທ້າວ ແຊລຊີ ແມນນິງ ທີ່ຮັບເອົາ ແລະ ເປີດເຜີຍລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມໃນ ອີຣັກ
ແລະ ອັຟການິສຖານ ຫຼາຍຮ້ອຍພັນສະບັບ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ພ້ອມກັບສະພາບໃນ
ຄຸກທະຫານ ທີ່ອ່າວ ກວນຕານາໂມ, ໃນປະເທດ ຄິວບາ.
ທ້າວ ອາຊາງ ໄດ້ຫຼົບໜີການຈັບກຸມເວລາ 7 ປີ ດ້ວຍການໄປລີ້ ຢູ່ໃນສະຖານທູດ
ເອກົວດໍ ໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ຈົນກວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເອກົວດໍ ໄດ້ຫັນ
ມາເປັນປໍລະປັກກັບລາວ ເມື່ອເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ຫຼັງຈາກການຈັບກຸມລາວ
ໂດຍ ຕຳຫຼວດ ອັງກິດ ນັ້ນ, ບັນດາໄອຍະການ ສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດການຟ້ອງຮ້ອງ
ດົນນຶ່ງປີ ທີ່ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາລາວນຶ່ງກະທົງ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລ້ຳທາງຄອມພິວເຕີ ໃນ
ການເຊື່ອມໂຍງກັບ ການເປີດເຜີຍເອກະສານລັບ. ແຕ່ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງສະຖານະການຂຶ້ນ, ໂດຍກ່າວຫາທ້າວ ອາຊາງ
ໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ທີ່ມີຂໍ້ກ່າວຫາໃໝ່ 18 ກະທົງ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດກົດໝາຍ
ການສອດແນມປີ 1917 ດ້ວຍການກະຈາຍຂໍ້ມູນລັບ.
ທ້າວ ອາຊາງ, ອາຍຸ 47 ປິ, ຈະປະເຊີນກັບການຖືກຂັງຄຸກເຖິງ 10 ປີສຳລັບຂໍ້ກ່າວ
ຫາໃໝ່ ແຕ່ລະອັນ.
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