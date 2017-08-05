ກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ປາບປາມ ການເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນລັບ ອາດຈະແນເປົ້າ ໃສ່ພວກນັກຂ່າວ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Sessions ເຕືອນພວກນັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລີ້ມລົງມືປາບປາມ ພວກທີ່ລັກເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລັບ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນ ຕົ້ນປີນີ້.
ທ່ານ Sessions ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງອົງການຂ່າວ ແລະຈະໃຫ້ການເຄົາລົບແກ່ພວກເຂົາ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າ ແບບບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະກາດວ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ສືບສວນ ກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫລຂອງຂໍ້ມູນ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກວ່າສາມເທົ່າ ໃນປີນີ້.
ທ່ານ Sessions ເວົ້າວ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ກຳລັງທົບທວນເບິ່ງກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການອອກໝາຍສານເພື່ອກວດເບິ່ງບັນທຶກຂອງພວກນັກຂ່າວ ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອສືບສວນແລະດຳເນີນຄະດີພວກທີ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຄວາມລັບ.
ກົດລະບຽບ ທີ່ເລີ້ມມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ໃນປີ 2015 ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕື່ມຂຶ້ນທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈະອອກໝາຍສານ ເພື່ອນຳເອົາບັນທຶກໂທລະສັບແລະອີແມລຂອງພວກນັກຂ່າວ ມາສະເໜີຕໍ່ສານ ໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫລຂອງຄວາມລັບນັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ກົດລະບຽບ ບໍ່ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ພວກສະໜັບສະໜຸນສິດເສລີ ພາບໃນດ້ານການຂ່າວ ຈຶ່ງມອງເຫັນວ່າ ມັນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສາມາດ ໃນການຕິດຕໍ່ໂອ້ລົມຂອງພວກນັກຂ່າວ ກັບແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.
ອົງການຄຸ້ມຄອງນັກຂ່າວ CPJ ທີ່ມີສຳນັກງານ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ກ່າວວ່າ ການປັບປ່ຽນໃນກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການອອກ ໝາຍສານ ຈະມີຜ່ອນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ສິດເສລີພາບໃນດ້ານການຂ່າວ.
ທ່ານ Alex Ellerbeck ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງນັກຂ່າວ CPJ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງ ການສະບັນນຶ່ງວ່າ “ການຫຼຸດຜ່ອນ ໃນການປົກປ້ອງແບບຈຳກັດ ໃນການສື່ສານໂອ້ລົມ ລະຫວ່າງພວກນັກຂ່າວ ແລະແຫຼ່ງຂ່າວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດ ຂອງສາທາລະນະຊົນ ມີໜ້ອຍລົງ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ພວກຜູ້ນຳທີ່ຖືກເລືອກ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ມາດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກນັ້ນ ອ່ອນແອລົງ ໃນການປົກປ້ອງແຫຼ່ງຂ່າວ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”
ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ດັດແປງກົດລະບຽບຂອງຕົນ ໃນປີ 2015 ຫລັງຈາກມີການເປີດເຜີຍວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບບັນທຶກໂທລະສັບຂອງນັກຂ່າວ ອົງການຂ່າວເອພີມາຢ່າງລັບໆ ແລະໄດ້ລະບຸນັກຂ່າວຂອງໂທລະພາບ Fox News ວ່າ ເປັນຜູ້ສົມຮູຮ່ວມຄິດ ໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງຕ່າງຫາກນັ້ນ.
ນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມ ລະດັບໃນການອະນຸມັດຕື່ມ ກ່ອນທີ່ຈະອອກໝາຍສານຮຽກຕົວພວກນັກຂ່າວ.
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