ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ ອ້າງຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການຂັດຂວາງ ໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງທ່ານທຣໍາ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດເປີດເຜີຍໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຫຼັກຖານທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂັດຂວາງໃນການສືບສວນຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບເອກະສານລັບ ຂອງປະເທດ ຢູ່ທີ່ເກັບໄວ້ຢູ່ບ້ານພັກຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນ ທຣໍາ ໃນລັດຟລໍຣິດາ.
ການຍື່ນຟ້ອງຂອງສານໄດ້ອ້າງຈາກການຖະແຫຼງໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທ່ານທຣໍາ ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າເອກະສານລັບທັງໝົດໄດ້ສົ່ງກັບຄືນໄປໃຫ້ລັດຖະບານແລ້ວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຖະແຫຼງການຂອງທະນາຍຄວາມທ່ານທຣໍາທີ່ວ່າ ເອກະສານທັງໝົດແມ່ນຍັງເກັບໄວ້ຢູ່ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງຂອງທໍານຽບຂາວ.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານ ກວດເບິ່ງຂ້າງໃນຂອງແກັດຕ່າງໆຢູ່ໃນຫ້ອງເກັບເຄື່ອງ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີເອກະສານລັບໃດໆຢູ່ທີ່ນັ້ນແລ້ວ.
ສອງເດືອນຕໍ່ມາ, ອົງການ FBI ໄດ້ອອກໝາຍຄົ້ນຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ, ໂດຍ ຢຶດໄດ້ 33 ແກັດ ທີ່ບັນຈຸເອກະສານລັບຫຼາຍກວ່າ 100 ສະບັບ ລວມທັງເອກະສານທີ່ມີຄວາມລັບສູງສຸດຂອງປະເທດ.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົ້ນພົບເອກະສານລັບບາງສະບັບໃນລີ້ນຊັກຂອງຫ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ເຮືອນພັກຕາກອາກາດຂອງທ່ານທຣໍາໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນສິງຫານີ້.
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ, ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະທານາທິບໍດີແມ່ນຂອງລັດຖະບານ ແລະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ສູນເກັບກໍາຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດເມື່ອສິ້ນສຸດການປະຕີບັດງານໃນຊ່ວງສຸດທ້າຍຂອງການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ. ທ່ານທຣໍາ ອອກຈາກ ຕໍາແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2021.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຕໍາໜິຕໍ່ການກວດຄົ້ນໃນເດືອນສິງຫານີ້ວ່າ ເປັນການກະທໍາ ທີ່ບໍ່ ຈໍາເປັນ ແລະບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ໂດຍທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຖືກດໍາເນີນການໂດຍໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ. ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ພິ ພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດ ເພື່ອກວດຄືນເອກະ ສານຕ່າງໆທີ່ຢຶດໄປນັ້ນ ລວມມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບພິເສດອື່ນໆຫຼືບໍ່.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ກ່າວຢູ່ຖະແຫຼງການໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບເວລາຢ່າງພຽງພໍ ໃນການປະຕິບັດຕາມການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄືນຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ແລະໜ່ວຍງານພິເສດຂອງກະຊວງກໍໄດ້ສໍາເລັດການ ດໍາເນີນງານເລືອກເຟັ້ນ ລາຍລະອຽດທັງຫຼາຍທີ່ເປັນສິດທິພິເສດອອກໄປແລ້ວ.
ຜູ້ພິພາກສາ ຈະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານທຣໍາໃນການຮັບຟັງການພິຈາລະນາຄະດີ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້.