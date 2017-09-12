ສານສູງສຸດສະຫະລັດໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຊົ່ວຄາວ ອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານປະທາ ນາທິ
ບໍດີທຣໍາ ຮັກສານະໂຍບາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບອົບພະຍົບ ໂດຍປະໄວ້ຊົ່ວຄາວ ການຕັດ
ສິນຂອງສານຊັ້ນຕົ້ນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບເອົາອົບພະຍົບຈຳນວນນຶ່ງເຂົ້າມາໃນປະເທດ
ມາຈົນຮອດວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ຜູ້ພິພາກສາ Anthony Kennedy ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຊົ່ວຄາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະໄດ້
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກທີ່ທ້າທາຍ ກ່ຽວກັບການຫ້າມເຂົ້າປະເທດຂອງພວກອົບພະຍົບ ຍື່ນຄຳ
ຮ້ອງຕ່າງຫາກພາຍໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ສານອຸທອນເຂດ 9 ໄດ້ຕັດສິນໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າ ພວກອົບພະຍົບໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໄດ້ ຖ້າອົງການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຕົກ
ລົງຮັບເອົາກໍລະນີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງອາດຈະຮວມທັງພວກອົບພະຍົບທັງໝົດ
24,000 ຄົນ.
ແຕ່ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ໄດ້ທ້າທາຍວ່າ ການຕັດສິນທີ່ຍື່ນໄປຫາສານສູງສຸດໃນ
ວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຈະເປັນການລົບກວນຕໍ່ສະຖານະພາບແລະ ລົບກວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍອົບພະຍົບ.”
ການຍື່ນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນການປ່ຽນແປງຫລ້າສຸດ ໃນການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່
ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາກ່ຽວກັບດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ສະບັບວັນທີ 6 ມີນາທີ່
ຫ້າມພວກເດີນທາງຈາກອີຣ່ານ ຊີເຣຍ ລີເບຍ ໂຊມາເລຍ ຊູດານ ແລະເຢເມນ ບໍ່ໃຫ້
ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດເປັນເວລາ 90 ວັນ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກກໍ່ການຮ້າຍໂຈມຕີ. ດຳລັດ
ສະບັບດຽວກັນນີ້ ແມ່ນຮວມທັງການຫ້າມເປັນເວລາ 120 ວັນຕໍ່ພວກອົບພະຍົບ.
ສານຊັ້ນຕົ້ນໄດ້ຂັດຂວາງຕໍ່ຂໍ້ຫ້າມທັງທັງ ແຕ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ ສານສູງສຸດໄດ້ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ບາງສ່ວນຂອງດຳລັງ ມີຜົນໃຊ້ໄດ້ເປັນການຊົ່ວຄາວ. ຜູ້ພິພາກສາກ່າວວ່າ
ການຫ້າມດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ພວກຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຳພັນທີ່ແທ້ຈິງ ກັບ
ຜູ້ຄົນຫລືອົງການຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີການຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ
ຂອງຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວ.
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