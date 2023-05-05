ຄະນະຕຸລາການຂອງລັດຖະບານກາງໃນວໍຊິງຕັນໄດ້ພົບວ່າ ອະດີດຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຂວາຈັດ ພຣາວບອຍສ໌ (Proud Boys) ແລະ ອີກສາມຄົນ ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ຈາກບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການປິດລ້ອມຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021.
ອະດີດປະທານ ຂອງກຸ່ມພຣາວບອຍສ໌ (Proud Boys), ທ້າວ ເອັນຣິເກ ທາຣິໂອ (Enrique Tarrio) ແລະຜູ້ນຳໃນພາກພື້ນ ທ້າວ ໂຈ ບິກສ໌ (Joe Biggs), ທ້າວ ເອຕານ ນໍດີນ (Ethan Nordean) ແລະ ທ້າວ ແຈັກ ແຣລ (Zach Rehl) ຖືກຕັດສິນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຂັດຂວາງລັດຖະສະພາບໍ່ໃຫ້ຮັບຮອງໄຊຊະນະຂອງ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊະນະທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020.
ແຕ່ຄະນະຕຸລາການບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃນຂໍ້ກ່າວຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທັງ 2 ຄະດີ ຕໍ່ ທ້າວໂດມີນິກ ເປໂຊຣາ (Dominic Pezzola) ເຊິ່ງເປັນຈຳເລີຍທີ່ຫ້າໃນຄະດີນີ້.
ທ້າວ ເປໂຊຣາ (Pezzola) ແມ່ນອະດີດທະຫານມາຣີນ ແລະນັກມວຍ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມພຣາວບອຍສ໌ (Proud Boys) ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳ.