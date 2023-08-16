ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພວກທະຫານໄນເຈີ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຊາດ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແບບບໍ່ມີການປະກາດລ່ວງໜ້າ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ມີກຳນົດ ເປີດການເຈລະຈາພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແຊກແຊງທາງທະຫານເພື່ອຕ່າວປີ້ນການເຮັດລັດຖະປະຫານຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ ຊຶ່ງສະຫະລັດແລະຣັດເຊຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂທາດ້ານການທູດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ທ່ານອາລີ ມະຫາແມນ ລາມີນ ເຊນ (Ali Mahaman Lazine Zeine) ຊຶ່ງເປັນພົນລະເຮືອນ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພວກທະຫານປົກຄອງປະເທດ ທີ່ໄດ້ໂຄ່ນປະທານາທິບໍດີໂມຮາເໝັດ ບາຊູມ ເມື່ອວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດຊາດ ເພື່ອ “ຢ້ຽມຢາມແລະເຮັດວຽກໄປພ້ອມ” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະບານຊາດ ທີ່ຂຽນລົງໃນເຟສບຸກ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ຫຼັງຈາກການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງຊາດ ທ່ານມະຫາໝັດ ໄອດຣິສ ເດບີ ອິດໂນ ທ່ານເຊນກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ນຳເອົາສານ “ໃນການເປັນເພື່ອນບ້ານທີ່ດີແລະພີ່ນ້ອງທາງສາສະໜາ” ຈາກຫົວໜ້າອຳນາດການປົກຄອງທະຫານມາໃຫ້.
“ພວກເຮົາພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຫັນປ່ຽນ. ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຂົ້າແລະອອກແລະກ່າວຢ້ຳເຖິງການເປີດກວ້າງຢູ່ສະເໝີຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບການເຈລະຈາກັບທຸກພັກຝ່າຍ ແຕ່ກໍຢືນຢັດໃນຄວາມເປັນເອກກະລາດຂອງປະເທດພວກເຮົາ” ທ່ານໄດ້ກ່າວ.