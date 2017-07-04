ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຕົວເມືອງທັງຫລາຍຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ກະກຽມການສະເຫລີມສະ
ຫລອງ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນປະກາດເອກະລາດຂອງປະເທດຢູ່ນີ້ ກອງກໍາລັງປະຕິ
ບັດກົດໝາຍ ຫລືຮັກສາຄວາມສະຫງົບປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ
ກາງ ກໍກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການສະເຫລີມສະຫລອງດັ່ງກ່າວ ຈະມີຄວາມປອດໄພ.
ຫລາຍກວ່າສາມລ້ານຄົນ ຄາດວ່າ ຈະພາກັນຊົມການຍິງບັ້ງໄຟດອກໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
ຂອງຊາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນນີວຢອກ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ທາງການຕໍາ
ຫລວດຂອງນະຄອນນີວຢອກຈະບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນສິ່ງທີ່ເປັນ “ໄພນາບຂູ່ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້”
ວ່າ ຈະມີການໂຈມຕີຢູ່ໃນໄລຍະບຸນຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ ກໍຕາມ ແຕ່ ທ່ານ Bill de Blasio
ເຈົ້າເມືອງນີວຢອກກໍເວົ້າວ່າ ຈະມີການດໍາເນີນການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະວ່າຈ້າງ
“ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດທີ່ມີການປະກອບອາວຸດ ເປັນຢ່າງດີ” ກຸ່ມອື່ນອີກນຳ.
ສ່ວນຢູ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນນີ້ ກໍຄາດວ່າ ຈະມີຄົນຫລາຍໆພັນຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມງານສະຫລອງ
ວັນບຸນນີ້ ຊຶ່ງລວມມີການຍິງບັ້ງໄຟດອກ ແລະການສະແດງດົນຕີ ທີ່ບໍລິເວນຫ້ອງການຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດ. ທ່ານ Peter Newsham ຫົວໜ້າ ຕໍາຫລວດປະຈໍາເຂດ
ນະຄອນວໍຊິງຕັນດີຊີເວົ້າໃນອາທິດ ຜ່ານມາວ່າ ບໍ່ມີໄພນາບຂູ່ໃດໆ ຕໍ່ງານບຸນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າຈະມີ “ການປະກອບກໍາລັງຢ່າງເຕັມສ່ວນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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