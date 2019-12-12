ຄະນະກຳມະການ ຕຸລາການ ສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ຄາດວ່າ ຈະໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ມາດຕາຕ່າງໆ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄວສຸດແມ່ນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍໄດ້ທຳການຜັກດັນເພື່ອລົງໂທດຜູ້ນຳທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າໄດ້ລະເມີດອຳນາດຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ວິພາກວິຈານຂະບວນການທີ່ວ່ານັ້ນວ່າມີຈຸດປະສົງທາງການເມືອງ ແລະ ຂາດຫຼັກຖານ.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຊ້ຄ່ຳຄືນຂອງວັນພຸດວານນີ້ ອະພິປາຍມາດຕາຕ່າງໆ, ເຊິ່ງກ່າວຫາທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານດ້ວຍການຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ຢູເຄຣນ ແຊກແຊງການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ແລະ ກ່ຽວກັບ ການຂັດຂວາງລັດຖະສະພາດ້ວຍການສັ່ງລັດຖະບານຂອງທ່ານບໍ່ໃຫ້ສົນໃຈກັບໝາຍຮຽກຕົວ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສືບສວນການກະທຳຂອງທ່ານຢູ່.
ການປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ອນຄະນະກຳມະການຈະຈັດການລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈະສົ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວຫາສະພາຕ່ຳຄົບຄະນະຫຼືບໍ່.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດການກະທຳຜິດ. ທ່ານໄດ້ອ້າງເຖິງການສົນທະນາຂອງທ່ານ ກັບຜູ້ນຳ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ ຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ “ສົມບູນ”, ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າຖະແຫຼງການຕ່າງໆຈາກທ່ານ ເຊເລັນສກີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ຄົນອື່ນໆໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຄວາມບໍລິສຸດຂອງທ່ານ.
ຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວກໍແມ່ນວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກົດດັນ ຢູເຄຣນ ດ້ວຍການກັກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທະຫານ 391 ລ້ານໂດລາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມຂໍຄຳໝັ້ນສັນຍາຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ເພື່ອສືບສວນສອບສວນທ່ານ ໄບເດັນ, ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ແລະ ນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ອາດເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020.
ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການທ່ານ ເຈີຣີ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເວລາທີ່ປະທານາທິບໍດີສ້າງຄວາມອ່ອນແອໃຫ້ພັນທະມິດຜູ້ນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍົກລະດັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ ອາເມຣິກາ ດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູຂອງ ອາເມຣີກາ ນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີຄົນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ ອາເມຣິກາ ອ່ອນແອລົງ. ແລະ ເມື່ອປະທານາທິບໍດີຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສືບສວນຄູ່ແຂ່ງດ້ານການເມືອງພາຍໃນປະເທດ, ທ່ານໄດ້ສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ.”
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນລະດັບສູງ ໃນຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທ່ານ ດັກ ຄອລລິນສ໌, ໄດ້ກ່າວວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຢາກທີ່ຈະຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ທຣຳ ຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງແລ້ວ, ແລະ ວ່າຂໍ້ເທັດຈິງຂອງຄະດີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການກ່າວຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳສະເໜີ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມຜິດທາງອາຍາໃດໆ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ມີຄວາມສົງໄສມາດົນນານ ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າ ຢູເຄຣນ ເປັນປະເທດທີ່ສໍ້ໂກງ, ແລະ ບໍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ດີສຳລັບການສົ່ງເງິນຂອງຜູ້ຈ່າຍພາສີຊາວ ອາເມຣິກັນ ໄປ.”
ເມື່ອຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮອງເອົາມາດຕະການຕ່າງໆແລ້ວ, ສະພາຕ່ຳຄົບຄະນະພ້ອມກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ ຄາດວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງ ໃນອາທິດໜ້າ.
ບາດກ້າວຂັ້ນສຸດທ້າຍໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນການດຳເນີນຄະດີໃນສະພາສູງທີ່ມີພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ, ເຊິ່ງຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້າ.