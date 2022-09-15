ຜູ້ພິພາກສາ ຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ເປີດເຜີຍຄໍາໃຫ້ການບາງສ່ວນ ຂອງອົງການ FBI

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກພາກສ່ວນທີ່ຫາກໍມີການເປີດເຜີຍ ຂອງບັນດາເອກະສານທາງກົດໝາຍ ທີ່ອົງການ FBI ໄດ້ຍື່ນເພື່ອໃຫ້ເຫດຜົນອັນເໝາະສົມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບໝາຍຄົ້ນບ້ານພັກຕາກອາກາດ ມາ-ອາ-ລາໂກ ຂອງອະດີດປະທານາທິ ບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນໝາຍຮຽກຂອງສານກ່ຽວກັບອົງການຂອງທ່ານທຣໍາ, ໂດຍໄດ້ຮ້ອງຂໍກ້ອງວົງຈອນປິດ ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃກ້ໆກັບບໍລິເວນຫ້ອງເກັບເຄື່ອງຂອງບ້ານພັກຕາກອາກາດ ເຊິ່ງເອກະສານທີ່ເປັນຄວາມລັບໄດ້ຖືກຈັດ, ບັນຈຸໄວ້ຢູ່ໃນແກັດຕ່າງໆ ແລະເຄີຍເກັບມ້ຽນໄວ້ທີ່ນີ້.
ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ, ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ໄດ້ເປີດ ເຜີຍການເອກະສານບາງພາກສ່ວນທີ່ຖືກລຶບຂອງຈໍານວນເອກະສານທີ່ອົງການ FBI ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າມາກ່ອນນັ້ນ ເພື່ອຂໍໝາຍສານໃນການກວດຄົ້ນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການດໍາເນີນງານສືບສວນກ່ຽວກັບເອກະສານລັບທີ່ທ່ານທຣໍາເກັບເອົາໄວ້ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານໝົດຕໍາແໜ່ງ ແລະອອກຈາກທໍານຽບຂາວໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2021.
ຈາກຄໍາໃຫ້ການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່າວວ່າ ອົງການຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ສົ່ງມອບ ຮາດ ດຣາຍ ພ້ອມດ້ວນພາບຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ ໃຫ້ຕາມຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງໝາຍສານໃນວັນທີ 6 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.
ອີງຕາມລາຍງານຈາກຄໍາໃຫ້ການ, ອົງການ FBI ໄດ້ອອກໝາຍຮຽກຂອງສານຫາບໍລິສັດກ່ຽວກັບພາບເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ ລຸນຫຼັງທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ພົບເຫັນບັນທຶກຕ່າງໆປະມານ 50 ແກັດ ທີ່ເກັບມ້ຽນໄວ້ຢູ່ໃນຫ້ອງເກັບເຄື່ອງ.
ໝາຍສານດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດກ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ດໍາເນີນການປະ ຕິບັດງານຕາມໝາຍຄົ້ນ ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກຕາກອາກາດຂອງທ່ານທຣໍາ, ໂດຍຢຶດເອກະສານໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 11,000 ສະບັບ, ແລະເຄື່ອງຂອງອື່ນໆອີກ 1,800 ອັນ ລວມທັງເອກະສານທີ່ເປັນຄວາມລັບອີກຫຼາຍກວ່າ 100 ສະບັບ.
ເອກກະສານທີ່ມີການລຶບຂອງຄໍາໃຫ້ການທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບຮອງໝາຍສານ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເປີດເຜີຍສ່ວນຕ່າງໆຂອງເອກະສານທັງໝົດເພີ້ມເຕີມ ລຸນຫຼັງທີ່ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣໍາໄດ້ເປີດເຜີຍໝາຍສານກ່ຽວກັບວີດີໂອທີ່ຮຽກຮ້ອງໂດຍຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່.
ອົງການ FBI ກໍາລັງດໍາເນີນການສອບສວນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ພົວພັນກັບບັນທຶກຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຢຶດມາໄດ້ຂອງທ່ານທຣໍາ, ລວມເຖິງການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍຈາລະກຳ ແລະການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທໍາ.