ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ຈະຖືວ່າ ລັດຖະມົນກະຊວງຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານແຈັຟ ແຊັສສັນ ບໍ່ໃຫ້
ການຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ສານ ຫຼັງຈາກຊາບຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຜູ້ຂໍລີ້ໄພສອງ
ຄົນຄືແມ່ແລະລູກສາວທີ່ກຳລັງຖືກເນລະເທດ ແລະໄດ້ຢູ່ໃນເຮືອບິນ ໄປສູ່ແອລ
ຊາລວາດໍ.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອັມແມັຕ ຊູລລີວັນ ໄດ້ຮ້ອງການປະຕິ
ບັດຂອງລັດຖະບານວ່າ “ເປັນເລື້ອງຮ້າຍແຮງ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດ ຖະບານປາກົດວ່າ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະລູກຂອງລາວ “ຫາຍສາບສູນ ໄປຢ່າງລຶກລັບ” ໃນຂະນະທີ່
ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສູ້ກັບການຖືກເນລະເທດ.
ຜູ້ພິພາກສາສັ່ງລັດຖະບານວ່າ “ໃຫ້ເຮືອບິນລຳນັ້ນກັບຄືນມາ ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຊໍ້າແລ້ວ
ຊໍ້າອີກວ່າ ທ່ານ “ເສຍໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ” ກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຊູລິວັນກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ດີໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ເລີຍ. ນີ້ເປັນເລື້ອງທີ່ຮັບເອົາ
ບໍ່ໄດ້.”
ແມ່ຍິງຄົນນີ້ ຊຶ່ງລະບຸຢູ່ເອກກະສານ ຂອງສານວ່າ ແມ່ນ “ນາງຄາຣເມັນ” ຊຶ່ງເປັນໂຈດ
ຢູ່ໃນການຟ້ອງຮ້ອງອາທິດນີ້ ໂດຍ ສະຫະພັນສິດທິພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນ ຫລື
ACLU ສູ້ກັບທ່ານແຊັສສັນ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ເພື່ອ
ໂຈະການອະນຸມວັດ ໃນການຂໍລີ້ໄພສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ມີບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ
ແລະຈາກກຸ່ມອັນທະພານ.
ສະຫະພັນ ACLU ແລະລັດຖະບານໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ບໍ່ມີຄົນໃດຢູ່ໃນຄະ ດີນີ້
ຈະຖືກເນລະເທດ ກ່ອນວັນພະຫັດຈະສິ້ນສຸດລົງ.
ທ່ານນາງເຈັນນີເຟີ ຈັງ ເນີແວລ ທະນາຍຄວາມຄົນສຳຄັນຂອງກຸ່ມ ACLU ໄດ້ຊາບ
ລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການວ່າ ແມ່ແລະລູກສາວຄູ່ນີ້ໄດ້ຖືກເນລະເທດຈາກສູນ
ກາງຄຸມຂັງ ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ ແລະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສານຮູ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ກ່າວໃນຕອນແລງ
ວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ແມ່ແລະລູກສາວ “ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນມາ” ສູ່ລັດເທັກຊັສ ຈາກ
ແອລຊາລວາດໍ ແລ້ວ.
ແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ເພື່ອຫລົບໜີຈາກການຖືກທຳຮ້າຍທາງ
ເພດໂດຍສາມີຂອງລາວ ແລະຖືກຂົ່ມຂູ່ຈະເອົາຊີວິດຈາກບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ
ອັນທະພານ.
ຫຼັງຈາກການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແລ້ວ ຜູ້ພິພາກສາຊູລລິວັນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງສຸກເສີນ ໃຫ້ໂຈະການເນລະເທດ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງໃດໆ ທີ່ທ່ານພິຈາລະນາວ່າ ທ່ານມີອຳນາດຢູ່ໃນຄະດີນັ້ນໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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