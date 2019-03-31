ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງຄົນນຶ່ງໃນລັດອາລັສກາ ໄດ້ຕ່າວປີ້ນຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຈະເປີດຂົງເຂດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່
ໃນມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກ ສຳລັບການເຊົ່າສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ ແລະ
ແກັສ.
ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປະກາດໃນຕອນແລງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຜູ້ພິພາກ
ສາສານປະຈຳເຂດ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຊາຣອນ ກລິສສັນ ໄດ້ປົກປ້ອງ ນະໂຍ
ບາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທະເລ ຈັກຈີ ໃນມະຫາສະ
ໝຸດ ອາກຕິກ, ເຊິ່ງແມ່ນພາກສ່ວນຂອງທະເລ ໂບຝອດ ຂອງມະຫາສະໝຸດອາກ
ຕິກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ນອກຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນ
ອອກຂອງ ສະຫະລັດ ຖືກຫ້າມຈາກການໃຫ້ເຊົ່າບ່ອນຂຸດເຈາະນ້ຳມັນ.
ທ່ານນາງ ກລີສັນ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະລົບ
ລ້າງ ການປົກປ້ອງຂອງທ່ານ ໂອບາມາ ວ່າມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ເມີດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍລັດຖະບານກາງຂອງກົດໝາຍດິນແດນໃຕ້ນ້ຳນອກທະວີບ.
ຜູ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ມີອຳນາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະຖອນເຂດນັ້ນ
ອອກຈາກໂຄງການເຊົ່າສະຖານທີ່ຊອກຫານ້ຳມັນ ແລະ ແກັສຂອງປະເທດຊາດ,
ດັ່ງທີ່ທ່ານໂອບາມາໄດ້ເຮັດ, ແຕ່ມີພຽງລັດຖະສະພາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີອຳນາດເພີ້ມເຂດ
ດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນໂຄງການ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ທ່ານນາງ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນການຕັດສິນວ່າ ການຫ້າມເຊົ່າຂອງ ໂອບາມາ ຍັງຈະຖືກ
ບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ນອກຈາກ ແລະ ຈົນກວ່າມັນຈະ
ຖືກຖອນໂດຍລັດຖະສະພາ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະມະຫາ
ສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກ ກັບຄືນເຂົ້າສູ່ບົດບາດໃນການພັດທະນານ້ຳມັນນັ້ນ ໄດ້ມີຂຶ້ນ
ໃນປີ 2017, ເປັນດຳລັດປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນແຜນການທີ່ຄອບງຳ
ດ້ານພະລັງງານຂອງທ່ານ. ຄຳສັ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນການດຳເນີນການຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ຍົກເລີກ
ໂຄງການລິເລີ້ມດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສະພາບອາກາດ ປ່ຽນແປງ ຂອງລັດຖະ
ບານໂດບາມາ.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ສະເໜີໂຄງການທີ່ເຊົ່າບ່ອນຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນນອກຊາຍ
ຝັ່ງ ຢ່າງກວ້າງຂວາງເລີ່ມຕົ້ນໃນປີນີ້. ໂຄງການເຊົ່າຫ້າປີຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈະສະໜອງ
ການຫຼຸດລາຄາທີ່ເຊົ່າສອງແຫ່ງຕໍ່ປີໃນຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະ ຫຼຸດລາຄາທີ່ເຊົ່າຢ່າງໜ້ອຍ
ສອງຄັ້ງຕໍ່ນຶ່ງປີໃນ ມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກ. ແຜນຂອງທ່ານ ທຣຳ ຍັງຈະຮ້ອງ
ການຫຼຸດລາຄາທີ່ເຊົ່າຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ໃນເຂດທະເລ ສອກຫລີກຂອງລັດ ອາລັສກາ ຄື
ພາກໃຕ້ທະເລ ແບຣິງ, ທີ່ພິຈາລະນາວ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບນ້ຳມັນນັ້ນມີ
ໜ້ອຍຫຼາຍ.
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