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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ພິພາກສາສານ ສັ່ງໃຫ້ ທຳນຽບຫ້າແຈ ເລີ່ມຮັບເອົາ ທະຫານປ່ຽນເພດ ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນໄປ

ພວກທະຫານອາເມຣິກັນ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ທາງທະຫານ ໃນເມືອງອີແລັສຊຽມ, ເຢຍຣະມັນ, 9 ມີນາ 2017.

ຜູ້ພິພາກສາສານ​ລັດຖະບານ​ກາງທ່ານ​ນຶ່ງ ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​
ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ຊາຍ​ແລະ​ແມ່ນ​ຍິງ ທີ່​ປ່ຽນເພດ ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າຮັບໃຊ້
​ໃນ​ກອງທັບ​ສະຫະລັດ ເລີ້ມແຕ່​ວັນ​ທີ 1 ມັງກອນ​ຈະມາ​ນີ້.

​ລັດຖະບານຊຸດ​ນີ້ ຕ້ອງການ​ທີ່​ຈະ​ໂຈະ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ​ໄດ້​ຕົນໄດ້ຂໍ​ອຸທອນ ຕໍ່​ການ​ຕັດສິນ
ຂອງ​ສານ ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວ​ກັບ​ການເຂົ້າຮັບ
ໃຊ້ຂອງພວກປ່ຽນ​ເພດ​ໃນ​ກອງທັບ. ​ແຕ່​ວ່າ ຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ ທ່ານ​ນາງ ຄ​ລໍລີ​ນ ​ໂຄລາຣ໌-
ກັອຕ​ແທລລີ (Collen Kollar-kotelly) ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຫຼັກ​ຖານທີ່​ວ່າ
ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສັຍ​ຫາຍ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າພວກຜູ້​ຊາຍ​ແລະ​ແມ່ນ​ຍິງ ທີ່​ປ່ຽນ​ເພດ ​ທີ່​ຈະໄດ້​
ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ປີ​ໃໝ່. ທ່ານ​ນາງ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ເວລາ ນຶ່ງ​ປີ​ເຄິ່ງ ​
ໃນ​ການຈັດ​ຕຽມ​ເລື່ອງ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້.

ອະດີດ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ອັຊ ຄາ​ເຕີ ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ປະຕູ​ຕ້ອນຮັບ
ພວກຜູ້​ຊາຍ​ແລະ​ແມ່ນ​ຍິງທີ່​ປ່ຽນເພດ ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮັບໃຊ້ໃນ​ກອງທັບສະຫະລັດ
ທີ່​ໄດ້​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ໃນວັນ​ທີ 1 ກໍລະກົດ ຜ່ານ​ມາ​ນີ້. ​ແຕ່​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ
ທີ່​ຈະ​ປິດ​ປະຕູ ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ດຳລັດ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ ທີ່​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ ຜົນ​ກະທົບ​ແລະ​ຄວາມ​
ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ເຖິງ​ບັນຫາສາມັນ​ສຳນຶກ ພາຍ​ໃນ​ກຸ່ມ​ສະມາຊິກ ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ພວກ​ປ່ຽນເພດ​ນັ້ນ.
ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ສັ່ງ​ການ ໃຫ້ພວກທີ່​ປ່ຽນເພດ ​ທີ່​ເປັນສະມາຊິກ​ໃນ​ກອງທັບໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ​
ໃຫ້​ປົດ​ອອກ.

ສານ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ທັງສອງສານ ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ຕໍ່ຕ້ານ​ຄຳ​ສັ່ງຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ.

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ​ໂຄສົກ​ຂອງ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ທ່ານ​ເດ​ວິດ ອິສ​ເບີຣນ ​ກ່າວ​ວ່າ ທຳນຽບ
ຫ້າ​ແຈ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເລີ່​ມກະກຽມ ສຳ​ຫຼັບພວກຜູ້​ຊາຍ​ແລະ​ແມ່ນ​ຍິງທີ່​ປ່ຽນເພດ ​ແລະ​ໄດ້​ບອກ
​ກັບ​ອົງການ​ຂ່າວ​ເອພີ (AP) ວ່າ ພວກ​ເຂົາ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຜ່ານ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການກວດ​ຂັນ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​
ຄັດທາງ​ດ້ານ​ສຸຂະພາບ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ພວກ​ທ່ານໝໍ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ໃນ
​ປະກັນ​ສຸຂະພາບ​ທີ່​ວ່າ ປອດ​ຈາກ​ການ​ສະລັບຊັບຊ້ອນ​ດ້ານ​ການ​ແພດ​ໃດໆ ທີ່​ຈາກ​ການ
ປ່ຽນ​ຈາກເພດນຶ່ງ ​ໄປຫາ​ເພດ​ນຶ່ງ​ນັ້ນ.

“ຍ້ອນ​ການ​ທີ່​ມີ​ບັນຫາ​ສະ​ລັບ​ຊັບຊ້ອນ​ດັ່ງກ່າວ ຂອງ​ມາດຕະຖານ​ການແພດ​ນັ້ນ ​
ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ຝົນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ກວດ​ນັບ​ພິ​ເສດ ຕໍ່​ໃບ​ສະໝັກ​
ຂອງພວກຜູ້​ຊາຍ​ແລະ​ແມ່ນ​ຍິງທີ່​ແປງ​ເພດ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກອງທັບ ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​
ມາດຕະຖານ​ທີ່​ເຂົ້າ​ບັນຈຸ​ໄດ້ນັ້ນ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານອິສ​ເບີຣນ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບອົງການ​ຂ່າວ​ເອພີ ​ໄວ້.

​ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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