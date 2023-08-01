ຜູ້ພິພາກສາຄົນນຶ່ງໃນລັດຈໍເຈຍທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຈະສະກັດກັ້ນໄອຍະການຄົນນຶ່ງ ບໍ່ໃຫ້ລາວດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ໃນຂໍ້ຫາພະຍາຍາມທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນການເສຍໄຊທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານ ຕໍ່ທ່ານໄບເດັນທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ທ່ານທຣຳອ້າງວ່າ ໄອຍະການເຂດຄາວຕີ ຟູລທັນ (Fulton) ທ່ານນາງແຟນີ ວິລລິສ (Fani Willis) ໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ ທີ່ຮັບຜິດຊອບການສືບສວນ "ສັບສົນ, ມີຂໍ້ ບົກພ່ອງແລະ, ບາງຄັ້ງ ກໍຂັດຕໍ່ລັດຖະທໍາມະນູນ."
ຜູ້ພິພາກສາສານສູງ, ທ່ານໂຣເບີດ ແມັກເບີນນີ (Robert McBurney) ຕັດສິນວ່າ ຄຳກ່າວອ້າງຂອງທຣຳ ແມ່ນ “ບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ກໍເປັນການຄາດເດົາ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້.”
ຜູ້ພິພາກສາກ່າວວ່າ, "ຂໍ້ກ່າວອ້າງເຫລົ່ານນັ້ນ ບໍ່ພຽງພໍ ເພາະວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ມັນ ເປັນເລື້ອງ [ຫຼືແມ່ນກະທັງເປັນເປົ້າໝາຍ] ຂອງການສືບສວນຄະດີອາຍາທີ່ມີການເຜີຍ ແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ອາດຈະເປັນປະສົບການທີ່ບໍ່ຫນ້າຍິນດີ ແລະເພິ່ງພໍໃຈນຳ, ບໍ່ມີ ສານໃດໆ ໃນຜ່ານມາທີ່ເຄີຍຖືວ່າ ການມີແຕ່ສະຖານະພາບນັ້ນພຽງຢ່າງດຽວ ກໍຈະສາມາດໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສານ ທີ່ຈະທຳການແຊກແຊງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ການສືບສວນຢຸດລົງໄດ້.”
ທ່ານແມັກເບີນີ (McBurney) ກ່າວວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອາດຈະຍົກສູງຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ການສືບສວນຂອງລັດຈໍເຈຍ ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ແລະເມື່ອຜູ້ພິພາກສາຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຄະດີນີ້.
ຜູ້ພິພາກສາຂຽນວ່າ "ລອງຄິດວາດພາບເບິ່ງດຸວ່າ ມັນຈະເປັນແນວໃດ ກ່ອນທີ່ໝາຍ ຈຸດແຫ່ງສືບສວນຈະເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ກັນ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນເກມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍ ສໍາລັບສື່ມວນຊົນ ແລະພວກຂຽນບົດໃນເວັບໄຊທ໌," ແຕ່ມັນ ບໍ່ແມ່ນພາລະບົດບາດ ທີ່ ເຫມາະສົມສໍາລັບສານ ແລະການອະພິປາຍທາງດ້ານກົດຫມາຍຢ່າງເປັນທາງການ.”
ໂດຍທີ່ມີຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ທີ່ພິຈາລະນາຄະດີ ທ່ານນາງວີລລີສ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານນາງສາມາດດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານທຣຳ ແລະທີ່ປຶກສາ ຂອງທ່ານຫຼາຍຄົນໄດ້ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານໃນການຮັບ ຮອງເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງໃນລັດຈໍເຈຍປີ 2020.
ທ່ານນາງໄດ້ບອກກັບສະຖານີໂທລະພາບແອັດແລນຕາ (Atlanta) ໃນທ້າຍອາທິດ ແລ້ວນີ້ວ່າ "ວຽກງານແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກເປັນເວລາສອງປີເຄິ່ງ. ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະດຳເນີນເລື້ອງນີ້.”