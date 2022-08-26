ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ໃນຕອນແລງຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ເປີດເຜີຍຄຳສັ່ງໝາຍຄົ້ນບ້ານພັກມາອາລາໂກ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ສະບັບທີ່ມີການລຶບເປັນບາງສ່ວນອອກ.
ຜູ້ພິພາກສາບຣູສ ຣາຍຮາດ (Bruce Reinhart) ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລຶບບາງສ່ວນຂອງເອກກະສານທີ່ໄອຍະການກ່າວວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນບໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ໃນການສືບສວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດການ ເລື້ອງເອກກະສາລັບ ຂອງທ່ານ ທຣຳມີການຮົ່ວໄຫຼ.
ຄຳສັ່ງໝາຍຄົ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການໂດຍບັນດາອົງການຂ່າວສະຫະລັດ ແລະກຸ່ມອື່ນໆອີກ ທ່າມກາງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງຈາກມະຫາຊົນ ໃນການກວດຄົ້ນບ້ານພັກຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 8 ສິງຫາຜ່ານມາ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ໂດຍອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ.
ໃນລະຫວ່າງການກວດຄົ້ນນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການ FBI ໄດ້ຢຶດເອົາເອກກະສານ 11 ຫີບທີ່ລະບຸວ່າ ເປັນເອກກະສານລັບສະເພາະ ລັບຫຼືລັບສຸດຍອດ ອີງ
ຕາມໃບຮັບທີ່ມອບໃຫ້ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ.
ໝາຍຄົ້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນເວລາ 4 ມື້ຕໍ່ມາ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານທຣຳພວມຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ ທີ່ອາດມີການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍຈາລະກຳ ແລະຄວາມຜິດອື່ນໆອີກ.
ທ່ານທຣຳແລະບັນດາພັນທະມິດ ໄດ້ປະນາມຕໍ່ການເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວຫາລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນວ່າ ໃຊ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ “ເປັນອາວຸດ” ຕໍ່ທ່ານ. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ມີການເປີດເຜີຍຄຳສັ່ງທີ່ອອກໝາຍຄົ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານເມີຣິກ ກາແລນ (Merrick Garland) ຊຶ່ງເປັນຜູ້ອະນຸມັດໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳອອກໝາຍຄົ້ນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່ານີ້.