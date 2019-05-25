ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງທ່ານນຶ່ງ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ສ້າງສ່ວນນຶ່ງຂອງຮົ້ວຊາຍແດນທີ່ທ່ານຕ້ອງການມາເປັນເວລາດົນນານນັ້ນ ດ້ວຍເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ມາ ຈາກການປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເຮວູດ ກິລລຽມ ຈູເນຍ ໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຢຸດການກໍ່ສ້າງຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ເງິນມາຈາກກອງທຶນທະ
ຫານເພື່ອນຳໄປສ້າງຮົ້ວຊາຍແດນ. ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ໃຫ້ບູລິມະສິດສູງແກ່ສອງ
ໂຄງການ ເພື່ອສ້າງຮົ້ວໃໝ່ທີ່ຍາວ 82 ກິໂລແມັດ ຢູ່ໃນສອງເຂດຊາຍແດນ ທີ
ຕິດກັບເມັກຊິໂກ.
ຜູ້ພິພາກສາກິລລຽມໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຟັງການຖົກຖຽງໃນອາທິດ
ແລ້ວກ່ຽວກັບສອງຄະດີດັ່ງກ່າວ. ຄາລີຟໍເນຍ ແລະລັດອື່ນໆອີກ 19 ລັດໄດ້ຍື່ນ
ນຶ່ງໃນສຳນວນຟ້ອງ ສ່ວນສະໂມສອນຊີແອຣາ ແລະບັນດາປະຊາຄົມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ
ເຂດຊາຍແດນ ເປັນຜູ້ຍື່ນອີກສຳນວນຟ້ອງນຶ່ງ. ການຕັດສິນຂອງທ່ານນີ້ ແມ່ນ
ນັບວ່າເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງຫຼາຍໆຄະດີ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນບັນໂຕ້ແຍ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໂດຍບໍ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນ ການຈັດສັນງົບປະມານສຳລັບຮົ້ວຊາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການມາດົນນານແລ້ວ.
ຜູ້ພິພາກສາກິລລຽມ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານາທິບໍດີໂອບາມານັ້ນ ກ່າວວ່າ ພວກໂຈດມີທ່າທາງວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການຖົກຖຽງທີ່ເວົ້າວ່າປະທານາທິບໍດີແມ່ນຜິດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຍ້ອນບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ຄວາມປາຖະໜາຂອງລັດຖະສະພາ.
ທ່ານໄດ້ຂຽນລົງໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ຍາວ 56 ໜ້າ ໂດຍກ່າວວ່າ “ລັດຖະສະພາແມ່ນເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຢ່າງເດັດຂາດ ຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານກາງເຖິງແມ່ນວ່າໃນບາງຄັ້ງການຄວບຄຸມດັ່ງກ່າວອາດຈະສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຄວາມປະສົງຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ້ມຕ່າງໆທີ່ຕົນເຫັນວ່າ ມີຄວາມສຳຄັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາ ໃນລະບົບລັດຖະທຳມະນູນຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນໂສມໜ້າຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວ ແລະກໍເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນອີກດ້ວຍ.”
ຜູ້ພິພາກສາຄົນນຶ່ງທີ່ວໍຊິງຕັນດີຊີ ກໍພວມຮັບຟັງການທ້າທາຍແບບດຽວກັນນີ້ທີ່ຍື່ນໂດຍສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງໂຕ້ຖຽງວ່າ ການໂອນເງິນດັ່ງກ່າວ ລະເມີດລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດ. ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າບັນດາສະມາຊິກສະພາມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຟ້ອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ຫຼືບໍ່ແທນທີ່ຈະເຮັດວຽກໄປຕາມເສັ້ນທາງດ້ານການເມືອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ຂົມຂື່ນດັ່ງກ່າວ.
ເດີມພັນໃນການຖົກຖຽງໂຕ້ແຍ້ງນີ້ ແມ່ນເງິນຈຳນວນຫຼາຍໆຕື້ໂດລາ ທີ່ຈະອຳ
ນວຍໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃຫ້ແກ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອ ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງພວມເລີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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