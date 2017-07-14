ຜູ້ພິພາກສາ ສຫລ ຂະຫຍາຍຊື່ ສະມາຊິກ ໃນ ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບ ການອະນຸມັດ

ຜູ້ພິພາກສາຂອງສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງຂໍຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ “ຫຼັກການແບບພື້ນໆ” ໃນຂະນະ
ທີ່ທ່ານຂະຫຍາຍ ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ
6 ປະເທດຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມທີ່ຈະໄດ້ຮັບວີຊາ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄຳສັ່ງຫ້າມ
ເດີນທາງຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ.
ການຫ້າມຂອງທ່ານທຣຳ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ແລະຍາດພີ່ນອງອື່ນໆໃນ
ຄອບຄົວທີ່ຫ່າງອອກໄປເດີນທາງເຂົ້າມາຫາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການຈຳກັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນການເດີນທາງມາຈາກອີຣ່ານ, ລີ
ເບຍ, ໂຊມາເລຍ, ຊູດານ, ຊີເຣຍ ແລະ ເຢເມນນັ້ນ ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ ອີງຕາມ
ຫລັກການທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ມາແຕ່ດົນນານຂອງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງສະຫະລັດ
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Derrick Watson ທີ່ນະຄອນໂຮໂນ
ລູລູ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ ບໍ່ໃຫ້ບັງຄັບໃຊ້ຄຳສັ່ງຫ້າມທີ່ມີຕໍ່ພໍ່
ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ພວກຫຼານໆ ອ້າຍເຂີຍ ເອື້ອຍສະໄພ້ ປ້າ ລຸງ ຫລານສາວ ຫລານຊາຍ
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານ Watson ກ່າວໃນການຕັດສິນຂອງທ່ານວ່າ “ໃຊ້ຫຼັກການແບບພື້ນໆເພື່ອສັ່ງ
ການວ່າ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ທີ່ໃກ້ຊິດ ໄດ້ຮັບການອະທິບາຍວ່າແມ່ນຮວມທັງພໍ່
ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ.” ທ່ານ Watson ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ແມ່ນບຸກຄົນ ທີ່ເປັນຕົວ
ຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງຄຳວ່າສະມາຊິກ ທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ໃນຄອບຄົວ.
ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທ້າຍເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມານີ້ວ່າ ລະບຽບ
ຫ້າມເດີນທາງອາດສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເປັນບາງສ່ວນ ກ່ອນການຮັບຟັງຄຳ
ໃຫ້ການໂດຍເຕັມຂອງສານສູງສຸດ ກ່ຽວກັບດຳລັດດັ່ງກ່າວໃນທ້າຍປີນີ້.
ສານສູງສຸດ ຍັງໄດ້ຕັດສິນໃຈເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຄວນຈະລະງັບໃນການ
ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳພັນຢ່າງແທ້ຈິງ
ກັບບຸກຄົນຫຼືອົງການທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດແລ້ວນັ້ນ.
ລັດຮາວາຍໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການຕີຄວາມໝາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຂອງ
ສານສູງສຸດນັ້ນ ແມ່ນແຄບເກີນໄປໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານເວົ້າວ່າແມ່ນມີຄວາມໃກ້
ຊິດທີ່ສຸດກັບການຈຳກັດ ໃນກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໂດຍລັດຖະສະ
ພາ.
ພະແນກຍຸຕິທຳ ຂອງລັດຮາວາຍ ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບຄຳຕັດສິນ
ຂອງຜູ້ພິພາກສາ Watson ເທື່ອ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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