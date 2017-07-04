ຜູ້ພິພາກສາປະຕິເສດ ການປະກັນໂຕ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ລັກພາໂຕນັກການສຶກສາຈີນ

ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນ Chicago ໄດ້ປະຕິເສດການ
”ປະກັນໂຕຂອງຜູ້ຊາຍລັດ Illinois ທີ່ຕ້ອງສົງໄສ ວ່າໄດ້ລັກພາໂຕນັກການສຶກສາຈີນ
ນາງ Yingying Zhang ໄປ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນຕິບານກາງ FBI ໄດ້ຈັບໂຕທ້າວ Brendt Christensen ອາທິດ
ແລ້ວນີ້ ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຖືກຕິດຕາມມາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນລາວເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ລັກພາໂຕນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ Illinois.
ຫລາຍຮ້ອຍຄົນພາກັນຢືນຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບສານ ແລະຢູ່ໃນຕຶກສານໃນວັນຈັນວານ
ນີ້ ຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມຍຸຕິທຳ.
ທ້າວ Christensen ບໍ່ເວົ້າຫຍັງໝົດຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການສັ້ນໆ ນອກຈາກ
ຕອບວ່າ ເຂົ້າໃຈ ເວລາຜູ້ພິພາກສາຖາມລາວວ່າ ລາວເຂົ້າໃຈສິດທິຂອງລາວບໍ່.
ທະນາຍຄວາມຂອງລາວໄດ້ເຕືອນບັນດານັກຂ່າວວ່າ ລູກຄວາມຂອງລາວບໍ່ມີ ຄວາມຜິດຈົນກວ່າວ່າຈະພິສູດເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ແລະກ່າວວ່າ “ມີຫລາຍຢ່າງ ທີ່ສາທາລະນະຊົນບໍ່ຮູ້.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າ ນາງ Zhang ເສຍຊີ
ວິດແລ້ວ ແຕ່ຍັງຊອກຫາຊາກສົບບໍ່ເຫັນ.
ນາງ Zhang ໄດ້ມາມະຫາວິທະຍາໄລ Illinois ໃນ Urban-Champaign ໃນ
ນາມນັກການສຶກສາກ່ຽວກັບວິທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະພະລິດຕະພັນຜົນ
ລະປູກ.
ບັນດາຜູ້ສືບສວນກ່າວວ່າ ນາງໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປໃນວັນທີ 9 ມິຖຸນາ ເວລານາງ
ໄດ້ຟ້າວຟ່ັງໄປໃຫ້ທັນນັດພົບເພື່ອເຊັນສັນຍາເຊົ່າເຮືອນ.
ຮູບພາບວີດີໂອສັງເກດການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນາງໄປບໍ່ທັນລົດບັສ ເວລາມີລົດ
ຄັນນຶ່ງແລ່ນເຂົ້າມາ ແລ້ວນາງກໍໄດ້ເຂົ້າໄປໃນລົດຄັນນັ້ນ. ບໍ່ມີໃຜໄດ້ເຫັນນາງອີກ
”ແຕ່ນັ້ນມາ.
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